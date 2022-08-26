"Бородатая котомама" Алексей Суровцев впервые признался, что возобновил отношения со второй женой

Украинский актер и участник "Танцев со звездами" Алексей Суровцев больше не завидный холостяк.

Алексей Суровцев, который в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину спасал животных, покинутых людьми, открыл свое приют для пушистых в Ирпене, рассказал о личной жизни.

В программе ЖВЛ Суровцев признался, что он больше не холостяк. Впервые Алексей подтвердил, что воссоединился со своей второй женой.

В 2021 году актер разорвал отношения со своей девушкой, спортсменкой Анной.

Алексей Суровцев и Анна / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Алексей Суровцев и Анна / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Место обладательницы его сердца было вакантным и сейчас краш украинок признается, что дела на любовном фронте у него изменились. Эта любовь для мужчины уж очень особенная:

"Уже не холостяк. Официально холостой, но у меня любовь. Я вернулся к жене, к Ксении и мы сейчас вместе. Это тот человек, с которым я хочу встретить старость", — признался Суровцев.

Эксклюзивно для "ЖВЛ": Алексей Суровцев о возобновлении отношений с женой и спасении животных

10-кратная чемпионка Украины по эротическому танцу и просто красавица Ксения – вторая жена Алексея. Период, когда после 12 лет брака они развелись, Алексей считал одним из самых трудных в жизни. Сейчас говорит о нем так:

"Этот развод – он нам очень нужен был. Потому что она изменилась, я очень изменился. Я просто почувствовал, что я хочу быть с ней", — поделился артист.

Алексей Суровцев с Ксенией / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Алексей Суровцев с Ксенией / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Теперь у актера каждый день счастливый, ведь рядом горячо любимая женщина и наконец воплощена в жизнь мечта о приюте для котов.

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