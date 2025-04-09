Боржемская рассекретила увлечения детей от Узелкова и какие будущие профессии они себе выбрали

Марина Боржемская с детьми / © instagram.com/uzelkova.marina

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Популярная фитнес-тренерша Марина Боржемская рассекретила увлечения детей-подростков от боксера Вячеслава Узелкова и рассказала об их будущих профессиях.

Спортсменка воспитывает 15-летнего Роберта и 12-летнюю Оливию. Сын Боржемской в этом году заканчивает 9 класс. Роберт планирует дальше учиться и не бросать школу. Юноше нравится изучать языки — английский и немецкий. Кроме того, он увлекается углубленной математикой. С будущей профессией Роберт окончательно не определился. Тем не менее, парень планирует связать свою жизнь с правом. Пока что сын Боржемской еще думает, какое направление в этой сфере хочет выбрать.

“Изучает английский, дополнительно учит немецкий. В последнее время более углубленно учит математику. Для поступления в некоторые университеты необходимо этот предмет знать. Если говорить о будущей профессии, он уже более-менее определился в направлении — ему нравится все, что связано с правом. И тут уже будет думать, куда двигаться дальше, потому что ему нравится международное право, он обожает как историю Украины, так и мировую историю, географию”, — рассказала тренерша в интервью kp.ua.

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Марина Боржемская с детьми / © instagram.com/uzelkova.marina

Кстати, среди увлечений 15-летнего Роберта есть и спорт. Парень занимается смешанными единоборствами MMA. Сыну тренерши нравится этот вид спорта, ведь так он учится ощущаться и владеть своим телом. Правда, в жизни Роберт не планирует пользоваться полученными благодаря MMA навыками.

“Начал заниматься MMA, это смешанные единоборства, чтобы научиться чувствовать и владеть своим телом. Даже никогда не могла подумать, что он меня попросит об этом. А сейчас говорит, что ему интересно. Мы нашли хорошего тренера, который с ним работает индивидуально. Хотя Роберт вообще очень сдержан, никогда сильно не проявляет свои эмоции, а здесь говорит: "Этот спорт снимает определенный стресс и напряжение. Мам, я почувствовал, что внутренне стал более спокойным". Но говорит, что вряд ли будет этим пользоваться в жизни”, — говорит спортсменка.

Кстати, на 12-летнюю Оливию восхищения брата тоже повлияли. Девочка также ходит на занятия с MMA. Кроме того, Оливия увлекается хип-хопом. Также дочери Боржемской нравится рисовать и делать разные поделки.

Марина Боржемская с детьми / © instagram.com/uzelkova.marina

«Оливочка продолжает заниматься хип-хопом, выступает, она это обожает. И взяла от брата, что тоже хочет ходить на MMA, поэтому тоже ходит заниматься. Тренер из MMA сказал, что она просто врожденный боец. Это у нас в крови. Мама когда-то занималась дзюдо, папа боксом. Вот вам и девочка. Ей нравится рисовать, делать разные поделки, она любит что-то создавать своими руками. Вся наша квартира в ее “поделках”, — призналась тренерша.

Напомним, недавно Марина Боржемская высказалась о личной жизни. Тренерша призналась, почему после развода не может построить отношения с мужчинами.