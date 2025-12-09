Боржемская высказалась о конфликте с мамой Узелкова после его смерти и уладила ли с ней отношения

Марина Боржемская с детьми и Вячеслав Узелков с мамой

Известный украинский фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская высказалась о конфликте с мамой бывшего мужа, боксера Вячеслава Узелкова, который умер в ноябре 2024 года.

После смерти боксера Зинаида Узелкова дала скандальное интервью, где рассказала о напряженных отношениях с его бывшей женой. Мама боксера заявляла, что якобы Боржемская, когда была с ним в браке, запрещала ему общаться с семьей. Более того, Зинаида Узелкова говорила, что не пустила его бывшую жену на похороны.

Марина Боржемская в интервью Oboz.ua призналась, что не хочет обсуждать эту тему, а тем более без присутствия того человека, о котором идет речь. Однако она заверила, что они не ссорились. Боржемская говорит, что была на связи с мамой Узелкова, поддерживала ее и приводила к ней внуков. Также тренер добавила, что хоть и не знает, почему появилось то скандальное интервью, но понимает, что Зинаида Узелкова переживала сложный период.

Вячеслав Узелков с мамой

"А мы и не ссорились. Я не знаю, почему появилось это интервью, и не хочу это комментировать. Я уважаю маму Славы и всегда относилась к ней с большим уважением. У нас все время были хорошие отношения. Мы постоянно были на связи, я поддерживала ее, приводила к ней внуков. Понимаю, что после потери сына она переживала очень тяжелый период, и отношусь к этому с пониманием", - прокомментировала Боржемская.

Отметим, Вячеслав Узелков умер 9 ноября 2024 года. Жизнь боксера оборвалась в результате остановки сердца, с которым у него долгое время были проблемы. Похоронили спортсмена 11 ноября в Виннице.

