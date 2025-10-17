Боржемская высказалась о кризисе среднего возраста и раскрыла, что помогает ей держать баланс

Марина Боржемская / © instagram.com/uzelkova.marina

Известный украинский фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская поделилась личными размышлениями о так называемом кризисе среднего возраста и объяснила, как ей удается не терять равновесия и силу духа.

В своем Instagram звезда ответила на вопросы подписчиков и призналась, что на самом деле подобные периоды проживает каждый человек — и это абсолютно естественно. Она отметила, что воспринимает этот опыт не как нечто негативное, а как возможность понять себя глубже. И добавила, что таким образом избавилась от страха осуждения и начала жить для себя.

«На самом деле всю жизнь мы переживаем разные кризисы — возраста, опыта, тела, сердца, смыслов. Мы впервые живем эту жизнь. Правильного ответа нет. Потому что для каждого он — свой. Я научилась воспринимать себя такой, какая я есть. Потому что я повзрослела. Я перестала обращать внимание на то, что говорят за моей спиной. Потому что если говорят — значит, я живая, заметная, значит, я что-то двигаю. А значит — я все делаю правильно. Для себя», — отметила Марина.

Звездный тренер призналась, что собственный ресурс черпает в самых простых вещах. В частности, к таким отнесла свой круг близких людей, любовь, спорт, развлечения вне работы и даже просто молчание. В результате Боржемская призвала фанов найти свои источники силы и вместе с ними преодолевать признаки кризисов.

«Я для себя нашла ресурс в обновлении и наполнении: в людях своих, родных, в спорте (любом), во времени на себя, учебе, работе, спонтанных концертах, театрах, кофе, прогулках, в молчании и глубоких разговорах, в воде, поцелуях, объятиях, в том, что нельзя передать словами, но можно прожить и почувствовать. Мой совет. Находите смысл во всем — даже в паузах, в тишине, в безделье. И самое важное — найдите за что себя любить, уважать и принимать в каждом периоде жизни. Потому что вы у себя — одни», — подчеркнула фитнес-тренер.

