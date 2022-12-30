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Босая Надя Дорофеева, сидя на столе, спела под гитару бойфренда Кацурина "Щоб не було"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
958
Время на прочтение
2 мин
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Босая Надя Дорофеева, сидя на столе, спела под гитару бойфренда Кацурина "Щоб не було"

Миша Кацурин и Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Пара показала, как проводит вместе досуг.

Украинская певица Надя Дорофеева и ее бойфренд, ресторатор Миша Кацурин порадовали поклонников видео из своей повседневной жизни.

На странице в TikTok Дорофеева запостила короткий ролик, на котором сидит босая на столе. Надя одета в клетчатую рубашку и темно-синие брюки. Рядом с артисткой сидит на стуле ее возлюбленный.

Под гитару Кацурина Надя спела их дуэтную композицию "Щоб не було". Влюбленные постоянно пересматривались и уделяли друг другу знаки внимания.

@nadyadorofeeva На «Чтобы не было» — уже 3 МЛН просмотров за 3 недели благодарим всех! @Миша Кацурин ♬ оригинальный звук — nadyadorofeeva

В свою очередь, поклонники оставили парочке восторженные отзывы о видео: "Вы хорошая пара! Не понимаю, почему вас хейтят", "Вы так романтично улыбаетесь друг другу", "как же он на вас смотрит".

Впрочем, были и те юзеры, которые отметили, что им не очень понравился вокал Дорофеевой в видео: "Что-то Надя совсем едет по всем тональностям", — написали фаны. Но артистка не обиделась, а даже объяснила бдительным поклонникам, что пошло не так: "Есть немного, болею".

Напомним, что более недели назад Надя Дорофеева рассказывала фанам, что они с бойфрендом Мишей Кацуриным серьезно заболели. По словам исполнительницы, их симптомы похожи на грипп.

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Дата публикации
Просмотры
958
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