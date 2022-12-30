Босая Надя Дорофеева, сидя на столе, спела под гитару бойфренда Кацурина "Щоб не було"

Пара показала, как проводит вместе досуг.
Украинская певица Надя Дорофеева и ее бойфренд, ресторатор Миша Кацурин порадовали поклонников видео из своей повседневной жизни.
На странице в TikTok Дорофеева запостила короткий ролик, на котором сидит босая на столе. Надя одета в клетчатую рубашку и темно-синие брюки. Рядом с артисткой сидит на стуле ее возлюбленный.
Под гитару Кацурина Надя спела их дуэтную композицию "Щоб не було". Влюбленные постоянно пересматривались и уделяли друг другу знаки внимания.
@nadyadorofeeva На «Чтобы не было» — уже 3 МЛН просмотров за 3 недели благодарим всех! @Миша Кацурин ♬ оригинальный звук — nadyadorofeeva
В свою очередь, поклонники оставили парочке восторженные отзывы о видео: "Вы хорошая пара! Не понимаю, почему вас хейтят", "Вы так романтично улыбаетесь друг другу", "как же он на вас смотрит".
Впрочем, были и те юзеры, которые отметили, что им не очень понравился вокал Дорофеевой в видео: "Что-то Надя совсем едет по всем тональностям", — написали фаны. Но артистка не обиделась, а даже объяснила бдительным поклонникам, что пошло не так: "Есть немного, болею".
Напомним, что более недели назад Надя Дорофеева рассказывала фанам, что они с бойфрендом Мишей Кацуриным серьезно заболели. По словам исполнительницы, их симптомы похожи на грипп.
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