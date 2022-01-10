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Босоногие Евгений Кошевой с женой в белом платье очаровали романтическим фото с Мальдив

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Босоногие Евгений Кошевой с женой в белом платье очаровали романтическим фото с Мальдив

Евгений Кошевой с женой / instagram.com/yalta_k

Пара очень напоминает молодоженов.

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и его жена Ксения очаровали невероятно романтичным фото с Мальдив.

В своем Instagram избранница юмориста обнародовала фото, где супруги позировали босиком на фоне заката. Дизайнер и шоумен предстали в белых нарядах, а Ксения держала букет в руках. Кадр сделан как за мгновение до поцелуя, а пара очень похожа на молодоженов.

Евгений Кошевой с женой / © instagram.com/yalta_k
Евгений Кошевой с женой / instagram.com/yalta_k

"Я так хочу, чтобы эти моменты не заканчивались! Да, Женя?" – написала Ксения.

Фолловеры чуть не потеряли дар речи от такой красоты.

  • Очень красивая пара! Энергия любви столь мощно проявляется у вас обоих! Вечной любви и счастья на всю жизнь!
  • Очень вау!
  • Невероятно красивая пара
  • Вы прекрасны

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