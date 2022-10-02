Бойцы под звуки взрывов записали обращение к Олегу Скрипке с передовой и показали, что он передал на фронт

Так, на деньги, которые Олег Скрипка и группа "ВВ" собрали во время недавнего благотворительного концерта в Виннице, был приобретен высокотехнологичный тепловизор для наших бойцов в ВСУ.

Военные записали видеообращение с передовой, во время которого, кстати, раздался взрыв, и в нем поблагодарили музыканта за помощь. В видео один из бойцов Юджин держит в руках тепловизор, благодаря которому теперь наши защитники в сплошной тьме ночью могут увидеть перемещение любого излучающего тепло живого существа:

"И благодаря этому мы можем обезопасить себя от внезапного нападения проклятых кацапов. Это сохраняет нам жизнь и здоровье. Этот очень дорогой и высокотехнологичный прибор мы смогли приобрести на средства, собранные моим другом, побратимом по музыке Олегом Юрьевичем Скрипкой, который сейчас является послом рок-н-ролла на культурном фронте", — сказал Юджин.

Также боец поблагодарил город Винница и всех винничан за поддержку ВСУ и отметил, что сейчас все украинцы – и те, которые защищают нашу страну на фронте, и те, кто донатит – являются единственным целостным организмом, который вместе борется против российских оккупантов.

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