Бойцы полка "Азов" отреагировали на слова Kalush Orchestra в финале "Евровидения-2022"

Бойцы полка "Азов" отреагировали на слова Kalush Orchestra в финале "Евровидения-2022"

В финале "Евровидения-2022" группа Kalush Orchestra призвала немедленно спасти Мариуполь, в частности, "Азовсталь".

Бойцы полка "Азов", которые вместе с другими защитниками находятся на территорию завода, отреагировали на слова коллектива.

Они поблагодарили музыкантов за поддержку.

"Спасибо группе Kalush Orchestra за поддержку! Слава Украине!" – написали в своем Telegram-канале украинские защитники.

Кстати, как отметил украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк, Kalush Orchestra грубо нарушили правила международного конкурса. Впрочем, это не важно, ведь нет ничего более ценного для украинца за жизни украинцев.

Между тем фанаты "Евровидения" отмечают, что коллектив согласовал с организаторами свое высказывание.

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