Бойфренд Анны Тринчер рассекретил стоимость обручального кольца, которое он подарил певице

Блогер сделал предложение звезде.

Блогер Александр Волошин решил рассекретить стоимость обручального кольца, которое он подарил своей любимой – Анне Тринчер.

Александр 22 октября сделал предложение исполнительнице. Она ответила ему "да". Около 40 байкеров создали коридор, по которому последним проехался Саша. Любимый звезды босиком подошел к Ане с огромным букетом красных роз. Сверху избраннику Тринчер спустили сверток с кольцом мечты артистки – от Cartier.

Александр Волошин рассекретил стоимость обручального кольца Анны Тринчер / instagram.com/voloshyn_xx

Как утверждает Александр, стоимость кольца с бриллиантом составляет 2,5 тыс долларов. Также блогер заплатил 500 долларов за доставку.

Александр Волошин рассекретил стоимость обручального кольца Анны Тринчер / instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, недавно Анна рассказала, что ее родные странно отреагировали на известие о свадьбе. Когда они об этом узнали, то начали звонить по телефону звезде с претензиями. Впрочем, знаменитость верит, что до церемонии сможет убедить родных в правильности выбора.

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