Бойфренд-абьюзер Хайден Панеттьери впервые отреагировал на ее смерть: он был рядом в момент трагедии

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон / © Getty Images

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Бывший бойфренд Хайден Панеттьери — Брайан Хикерсон — впервые публично прокомментировал смерть актрисы, ушедшей из жизни в возрасте 36 лет.

Мужчина, отношения с которым в течение нескольких лет сопровождались скандалами и обвинениями в домашнем насилии, призывает не делать поспешных выводов о причинах трагедии. Заявление Хикерсона через его адвоката Слоана Эллиса обнародовали на фоне новых деталей расследования смерти Панеттьери, пишет TMZ.

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По словам адвоката, следственные действия еще продолжаются, поэтому семью и общественность просят дождаться официальных результатов.

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Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон / © instagram.com/brianhickerson_

«Смерть Хайден все еще расследуется, и важно дать возможность этому расследованию продолжаться. Как уже сообщалось в медиа, полиция подтвердила, что признаков преступления обнаружено не было», — передал слова Хикерсона адвокат Эллис.

Он добавил, что из уважения близких актрисы Хикерсон пока не планирует больше делать дополнительных заявлений.

Смерть Хайден Панеттьери — кто был с ней в момент смерти

Актриса скончалась 16 августа в своей квартире в Южной Каролине, США. По данным правоохранителей, именно Брайан Хикерсон и его брат Зак находились в жилом комплексе, когда актрисе стало плохо.

На место вызвали медиков. Они проводили сердечно-легочную реанимацию, однако спасти знаменитость не удалось. Как сообщается в полицейском отчете, Хикерсон передал правоохранителям пакет с препаратами, которые принимала актриса. В то же время предварительное вскрытие не обнаружило у Хайден травм, которые могли бы стать причиной смерти.

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Хайден Панеттьери / © Associated Press

Точная причина трагедии пока не установлена. Среди версий, которые рассматривают правоохранители, возможна передозировка. Именно поэтому к расследованию привлекли Управление по борьбе с наркотиками США. На месте также был обнаружен препарат, который применяют при передозировке определенными веществами. Использовали ли его в отношении Панеттьери, пока неизвестно.

Что известно об отношениях Панеттьери и Хикерсон и абьюз

История взаимоотношений актрисы и Хикерсон была далеко не безоблачной. Они начали встречаться в 2018 году, а уже в следующем году мужчину арестовали по обвинению в домашнем насилии в отношении Панеттьери. В своих мемуарах «Это я: Расплата» она писала, что мужчина жестоко избил ее, после чего она несколько недель не выходила из дома.

Хикерсон в 2021 году не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, а впоследствии получил четыре года условного срока. Несмотря на разрыв, они продолжали общаться и виделись до последнего вздоха звезды.

Хайден Панеттьери / © instagram.com/haydenpanettiere

Мать актрисы Лесли Фогель после смерти дочери заявила, что на самом деле семья выступала против их встреч и хотела дистанцировать Хикерсон от Панеттьери. Впрочем, по ее словам, именно он оказался рядом с Хайден в момент смерти.

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Известно, что у Хайден Панеттьери осталась дочь Кая от украинского боксера Владимира Кличко. Актриса в течение многих лет поддерживала Украину и даже незадолго до трагедии собиралась сюда навестить дочь. А недавно стало известно, кому достанется ее многомиллионное состояние.

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