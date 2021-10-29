Бойфренд Алины Гросу показал 10-летнюю дочь и признался, что она ревнует его к новой любимой

Бойфренд Алины Гросу показал 10-летнюю дочь и признался, что она ревнует его к новой любимой

Роман Полянский воспитывает девочку Марфу от предыдущего брака.

Новый любимый певицы Алины Гросу, российский актер Роман Полянский, как и его избранница, был в браке.

Так, 37-летний знаменитость был женат на актрисе Дарье Жулай. Эксы воспитывают общую дочь Марфу, которой 10 лет. Несмотря на то, что Роман познакомил девочку с Алиной, по словам которой, они хорошо поладили, дочь ревнует отца. Об этом он рассказал в программе "Звездный" путь и показал фото девочки.

Роман Полянский с Дарьей Жулай и дочерью / скриншот с видео

"Конечно, есть ревность. Когда мы Алиной разговариваем, Марфа встрявает в разговор. Но это ребенок, ему хочется внимания. Я стараюсь ей уделять максимум внимания, когда она с нами находится", – поделился актер.

Также он вспомнил, как представил дочке новую любимую: "Точно уже не помню, как я ее представлял. "Я ее люблю", наверное, так сказал".

Роман Полянский с дочерью Марфой / скриншот с видео

Полянский, который живет в Киеве добавил, что ему хотелось бы летать к девочке чаще. Впрочем, это сложно, учитывая ограничения, связанные с коронавирусом. Впрочем, актер помогает бывшей жене материально и добавил, что оставил им с дочерью квартиру.

Роман также признался, что планирует сделать предложение Гросу, а также, что мечтает иметь сына.

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