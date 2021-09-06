Бойфренд Алины Гросу признался, певица ли стала причиной его развода с женой

Пара впервые рассказала о своих отношениях.

Певица Алина Гросу и ее бойфренд, актер Роман Полянский впервые рассказали об их личной жизни.

В программе "ЖВЛ" влюбленные рассказали, как между ними зародились чувства. Алина знакома с старшим ее на 12 лет Полянским уже почти три года. Встретились они на съемках клипа Алины. А потом Роман снялся еще в трех видео певицы.

Оба признались, что сначала просто дружили. На момент знакомства с певицей Полянский был в официальном браке и воспитывал с женой дочь, однако уверяет — отношения с Алиной начались уже после того, как было решено расстаться.

"К этому все шло. Не Алина стала причиной, просто все как-то закончилось. Как-то, вероятно, чувства прошли. Я как-то это тему не особо трогал, произошло так, бывает. Люди сходятся и расходятся", — сказал Полянский.

Алина Гросу и Полански / instagram.com/alina_grosu

С 10-летней дочерью Марфой у Романа прекрасные отношения, они часто видятся и проводят время вместе. Более того, девочка знакома с Гросу и хорошо к ней относится.

Интересно также, что Роман был знаком и с бывшим мужем Алины и даже получал приглашения на свадьбу пары. Когда же экс-влюбленные расставались, Рома был тем человеком, который больше всего поддерживал артистку.

Алина Гросу и Полански / instagram.com/alina_grosu

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В свою очередь, Полянский вспомнил, что они делали спектакль и он ее пригласил. Понимание же того, что они уже больше, чем друзья, пришло постепенно:

"Когда мы только познакомились на съемках клипа, я ей сразу сказал :"Такое ощущение, что я тебя всю жизнь знал". Мы были на одной волне, что было очень странно", — поделился Роман.

По словам Полянского, из России, где он жил и работал, в Украину он переехал ради Алины:

"Алина приехала сюда, у нее было большое количество съемок, была здесь она. И я думаю:"А чего это я здесь?" Я понял, что как-то тяжеловато без нее. Хочется видеть эти глаза, губки, носик. И вот в тот момент и понял, что надо ехать завоевывать", — сказал Роман.

Алина Гросу и Полански / instagram.com/alina_grosu

Полянский признается — работы в Украине ему хватает, потому что и раньше часто работал здесь и снимался в украинских сериалах, а сейчас пошел еще и в режиссеры. И Алина его чрезвычайно поддерживала. Мужчина уже успел познакомиться с родителями певицы.

Алина так же уже знакома с семьей Романа. И даже когда об этой парочке говорили уже все СМИ, они и дальше держали интригу и не признавались в романтических отношениях.

Алина Гросу и Полански / instagram.com/alina_grosu

Алина и Роман уже даже начали жить вместе. Признаются, бытовые вопросы их вообще не волнуют. Однако жениться они не спешат, потому что имеют горький опыт официальных отношений.

Напомним, что не так давно Алина Гросу очаровала романтическими фото с 37-летним бойфрендом на фоне моря. Влюбленные наслаждались отпуском в Одессе.

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