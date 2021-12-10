Бойфренд alyona alyona показал ее в нижнем белье и посвятил ей песню

Бойфренд alyona alyona показал ее в нижнем белье и посвятил ей песню

Пара больше не скрывает своих отношений.

Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, она же alyona alyona, наконец-то рассекретила свои отношения с тиктокером Денисом, известным под псевдонимом YOXDEN.

После того, как пара обнародовала роман, влюбленный Денис все свои сторис в Instagram посвятил избраннице. Так, артист показал, как год назад они с Аленой вместе позировали на одной вечеринке – тогда между ними только возникла симпатия.

Эти кадры Денис сопроводил песней, которую посвятил любимой. В Сети ее пока нет, поэтому приводим текст: "Моя сторі на мільйон, закохався в двух альон, і тепер концерти вдома".

alyona alyona с бойфрендом / instagram.com/yoxden

alyona alyona с бойфрендом / instagram.com/yoxden

Также бойфренд Алены обнародовал кадры с бекстейджа фотосессии, в которой пара недавно снялась. Тогда реперша предстала в нижнем белье и игривом халатике, а тиктокер в фирменной шляпе и разноцветных шортах и футболке.

alyona alyona с бойфрендом / instagram.com/yoxden

alyona alyona с бойфрендом / instagram.com/yoxden

alyona alyona с бойфрендом / instagram.com/yoxden

Кроме того, YOXDEN показал, как Алена утром уходила на работу. В видео артистка изображена без макияжа, улыбается и просит бойфренда постирать, помыть посуду и закрыть за ней дверь.

alyona alyona с бойфрендом / instagram.com/yoxden

Отметим, что впервые о своем любимом alyona alyona заговорила в феврале этого года. Реперша призналась, что в 29 лет по-настоящему влюбилась. Артистка рассказала, что счастлива, чувствует себя нужной и может отдавать накопленную любовь просто так. В сентябре этого года артистка переехала к бойфренду.

Читайте также: