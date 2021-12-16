Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія
Бойфренд alyona alyona выпустил романтический клип на песню, которую посвятил реперше

Бойфренд alyona alyona выпустил романтический клип на песню, которую посвятил реперше

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бойфренд alyona alyona выпустил романтический клип на песню, которую посвятил реперше

instagram.com/yoxden

Звезда также поучаствовала в съемках видео любимого.

Избранник украинской рэп-звезды alyona alyona, тиктокер Денис, более известный под псевдонимом YOXDEN, все свои чувства возлюбленной выразил в новой песне.

Артист написал композицию, которая носит название псевдонима реперши – ALYONA ALYONA, а вместе с тем представил и романтический клип на трек. Естественно, что в видео снялась и сама Алена.

По сюжету секьютири увозит Алену из дома, закрывает ей глаза и везет ее на "Жигулях" в оперный, где для нее YOXDEN поет романтическую песню.

"Разбойники, любимый волк уже не хищник. Но уже почти год люблю и целую главную пышку-пушку страны alyona alyona. Никогда бы и не подумал, что так вот случится. Все из-за того ТИК ТОК. Пришел на лейбл помогать придумывать идеи, а уже пошел на кофе с ней. Короче, трудно что-нибудь написать порядочное без приколов, то лучше помолчу. Смотрите в YouTube полный видос, всех целлюлю в нос. Желаю всем любви – от земли до Теребовли", - именно такое описание под клипом оставил YOXDEN.

Отметим, что впервые о своем любимом alyona alyona заговорила в феврале этого года. Реперша призналась, что в 29 лет по-настоящему влюбилась. Артистка рассказала, что счастлива, чувствует себя нужной и может отдавать накопленную любовь просто так. В сентябре этого года артистка переехала к бойфренду.

Читайте также:

Следующая публикация