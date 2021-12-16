Бойфренд alyona alyona выпустил романтический клип на песню, которую посвятил реперше

Звезда также поучаствовала в съемках видео любимого.

Избранник украинской рэп-звезды alyona alyona, тиктокер Денис, более известный под псевдонимом YOXDEN, все свои чувства возлюбленной выразил в новой песне.

Артист написал композицию, которая носит название псевдонима реперши – ALYONA ALYONA, а вместе с тем представил и романтический клип на трек. Естественно, что в видео снялась и сама Алена.

По сюжету секьютири увозит Алену из дома, закрывает ей глаза и везет ее на "Жигулях" в оперный, где для нее YOXDEN поет романтическую песню.

"Разбойники, любимый волк уже не хищник. Но уже почти год люблю и целую главную пышку-пушку страны alyona alyona. Никогда бы и не подумал, что так вот случится. Все из-за того ТИК ТОК. Пришел на лейбл помогать придумывать идеи, а уже пошел на кофе с ней. Короче, трудно что-нибудь написать порядочное без приколов, то лучше помолчу. Смотрите в YouTube полный видос, всех целлюлю в нос. Желаю всем любви – от земли до Теребовли", - именно такое описание под клипом оставил YOXDEN.

Отметим, что впервые о своем любимом alyona alyona заговорила в феврале этого года. Реперша призналась, что в 29 лет по-настоящему влюбилась. Артистка рассказала, что счастлива, чувствует себя нужной и может отдавать накопленную любовь просто так. В сентябре этого года артистка переехала к бойфренду.

Читайте также: