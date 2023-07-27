Избранник артистки-молчунки показал видео с ее выступления в Анталии.
Певица-предательница Ани Лорак, несмотря на бойкот украинцев, сумела найти возможность выступить в Турции.
На днях Лорак показала, как давала концерт в городе Белек, где, кстати, ее пришли послушать россияне, и было не так много людей. Впрочем, новый пост любимого Лорак, "духовного наставника" Исаака Виджраку в Instagram озадачил украинцев.
Виджраку запостил фрагмент с выступления Лорак и отметил, что он состоялся в Анталии в той же гостинице, где раньше украинцы добились того, чтобы выступление предательницы отменили.
То ли избранник певицы-запроданки что-то перепутал, или местные власти передумали и разрешили ей выступления в этом концертном зале – неизвестно.
Напомним, на днях Ани Лорак, родом из Черновицкой области, которая поддерживает убийства своих сограждан и молчит о вторжении россии на территорию Украины, отправилась в гастрольный тур по городам Турции. Однако, благодаря ходатайству украинской общины в турецком городе Анталия выступление молчания в отеле Nirvana было отменено. Похоже, предательница нашла возможность все же выступить в Анталии в этом отеле.
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