Бойфренд Дорофеевой пришел на ее концерт в метро и впервые прокомментировал их отношения

Тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева представила новые песни из лирической программы во время концерта в столичном метро на станции "Майдан Незалежности".

Среди гостей на платформе был новый парень артистки, ресторатор и музыкант Миша Кацурин. Об этом 20 августа говорится в сюжете Валерии Ковалинской в ТСН.

На концерте Дорофеевой был и продюсер, ведущий и актер Юрий Горбунов. Он был ведущим мероприятия и называет это "приятной волонтерской работой". Его младшему сыну с Екатериной Осадчей Даниле 19 августа исполнился один год.

"Он любит музыку. Иван слушает все песни и в том числе Дорофеевой и знает их. Недавно мы выучили "Калину". И гимн Украины. Даниил пока реагирует и сегодня он научился говорить "дай", — рассказал звездный папа.

На концерт Нади Дорофеевой пригласили военных, медиков, волонтеров. Есть среди гостей и звездные друзья артистки: Коля Серга, Антон Птушкин. Пришла и дизайнер Катя Сильченко с дочерью. Она нарядила Надю в милитари.

"Я сказала, что я готовлю вообще коллекцию и у меня есть кое-что для тебя. Карго тенс такие модные. И она приезжает: "Боже, я этого ждала, потому что в последнее время я не знала в чем выходить на сцену. И черное… А тут как милитари, но в каком-то фэшн прочтении". Я говорю: "Эта коллекция для молодежи, которая остается в Украине, учится, работает. И она очень стильная, а ты являешься лицом этой молодежи и я хочу, чтобы ты была в этом образе сегодня", — рассказала Сильченко.

DOROFEEVA спела в метро: на концерт пришел ее новый парень

На концерте присутствовал новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин. Об отношениях с ним Дорофеева сообщила в июне.

Кацурин был не многословен. На вопрос, какой была их встреча после возвращения Нади в Украину, Кацурин ответил: "Это лучше спросить у Нади. Я хотел бы без комментариев. Я имею в виду без комментариев частной жизни", — сказал Миша.

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