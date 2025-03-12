Бойфренд Гарнер разозлился из-за ее пикантных объятий с Аффлеком и поставил ей жесткий ультиматум

Возлюбленный актрисы был не в восторге от поведения ее бывшего.

Бойфренд американской актрисы Дженнифер Гарнер разозлился из-за ее объятий с бывшим мужем, голливудским актером Беном Аффлеком.

Папарацци удалось поймать на камеру пикантный момент. Аффлек во время празднования дня рождения их сына нежно обнял Гарнер за талию и прижал к себе, а она ответила взаимностью. Конечно, эти кадры увидел возлюбленный Дженнифер – Джон Миллер. Очевидно, он был не в восторге.

Как сообщает источник Page Six, Джон прекрасно понимает, что между Беном и Дженнифер нет романтических отношений. Впрочем, этими объятиями бывшие пересекли границу. Возлюбленный Гарнер считает, что это неуважение к их отношениям.

Бен Аффлек / Фото: Associated Press

"Джон всегда поддерживал отношения Бена и Джен относительно отцовства, но считает, что Бен перешагнул границу. Джон знает, что между Джен и Беном ничего не происходит, но он не считает, что эти фотографии выглядят хорошо, и убежден, что это неуважение к их отношениям", — утверждает инсайдер.

Избранник Дженнифер Гарнер провел с ней серьезный разговор, в ходе которого поставил жесткий ультиматум. Джон заявил, если вдруг еще увидит что-то подобное, то он просто уйдет от актрисы.

"Он больше не хочет видеть ничего подобного, иначе у него не будет другого выбора, кроме как уйти", – добавляет инсайдер.

Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

Отметим, Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек прожили в браке с июня 2005 года до ноября 2018-го. У бывших супругов есть трое общих детей. После разрыва актеры поддерживают дружеские отношения.

Напомним, недавно американская певица Бритни Спирс воссоединилась с бывшим избранником. Фанаты обеспокоены выбором звезды, ведь раньше мужчина ее избивал.

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