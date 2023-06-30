Бойфренд Леси Никитюк после продолжительных отношений бросил ее и уехал за границу – блогер

Ведущая Леся Никитюк всегда держала свою личную жизнь за семью замками. Фанам оставалось только догадываться, находится ли знаменитость в отношениях.

Впрочем, блогер Богдан Беспалов "слил" всю информацию о мужчине Леси Никитюк. А точнее, бывшем мужчине ведущей. По словам Беспалова, в течение довольно продолжительного времени Леся находилась в отношениях с влиятельным мужчиной из шоу-бизнеса. И якобы именно он продвигал Никитюк везде, где можно и помог ей закрепиться на "Новом канале":

"То ли со звукорежиссером, то ли с телевизионным оператором. В любом случае мужчина имел очень сильные рычаги влияния и серьезно продвигал Никитюк в шоу-бизнесе. Поговаривают, что они проживали вместе за городом. Это была настоящая любовь и Никитюк рассчитывала стать его женой, родить детей и строить с ним отношения", – рассказал Беспалов на своем YouTube-канале.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Но, по словам блогера, в итоге семейному счастью Никитюк помешало полномасштабное вторжение россии в Украину. Ведь после начала войны мужчина сбежал за границу и перестал выходить с Лесей на связь:

"Этот принц на белом коне, когда началось полномасштабное вторжение, уехал за границу и просто исчез. Все. Отношения завершились. Леся Никитюк находилась в депрессии, после чего взялась за работу", – добавил Беспалов.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Богдан Беспалов ошеломил новостью, что экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха после начала полномасштабной войны уехала в страну-террористку россию, где сейчас строит карьеру.

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