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Бойфренд Маши Гойи сделал ей предложение во время съемок "Вечернего квартала"

Бойфренд Маши Гойи сделал ей предложение во время съемок "Вечернего квартала"

Маша Гойя / instagram.com/mashagoya

Новый возлюбленный звезды моложе ее на три года.

Украинской певице Маше Гойе сделали предложение руки и сердца прямо на сцене "Вечернего квартала".

Во время съемок шоу на сцену вышел ее любимый Артем, встал на одно обручальное колено и вручил девушке кольцо с большим бриллиантом. Артистка согласилась стать его женой.

Маши Гойи сделали предложение / © скриншот с видео
Маши Гойи сделали предложение / скриншот с видео

К слову, новый возлюбленный Маши моложе ее на три года. Самой же артистке — 32.

Маша Гойя выходит замуж / © instagram.com/mashagoya
Маша Гойя выходит замуж / instagram.com/mashagoya

Отметим, первым мужем Маши Гойи был продюсер Юрий Фалеса. Они поженились в 2012 году. Тогда Юрий сделал девушке красивое предложение и вручил кольцо стоимостью 12 тыс евро. Однако, в 2015 году они развелись.

Напомним, недавно alyona alyona рассекретила, о какой свадьбе мечтает со своим бойфрендом. Артистка не хочет устраивать застолье.

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