Бойфренд Маши Гойи сделал ей предложение во время съемок "Вечернего квартала"

Бойфренд Маши Гойи сделал ей предложение во время съемок "Вечернего квартала"

Новый возлюбленный звезды моложе ее на три года.

Украинской певице Маше Гойе сделали предложение руки и сердца прямо на сцене "Вечернего квартала".

Во время съемок шоу на сцену вышел ее любимый Артем, встал на одно обручальное колено и вручил девушке кольцо с большим бриллиантом. Артистка согласилась стать его женой.

Маши Гойи сделали предложение / скриншот с видео

К слову, новый возлюбленный Маши моложе ее на три года. Самой же артистке — 32.

Маша Гойя выходит замуж / instagram.com/mashagoya

Отметим, первым мужем Маши Гойи был продюсер Юрий Фалеса. Они поженились в 2012 году. Тогда Юрий сделал девушке красивое предложение и вручил кольцо стоимостью 12 тыс евро. Однако, в 2015 году они развелись.

Напомним, недавно alyona alyona рассекретила, о какой свадьбе мечтает со своим бойфрендом. Артистка не хочет устраивать застолье.

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