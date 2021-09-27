Бойфренд Маши Гойи сделал ей предложение во время съемок "Вечернего квартала"

Новый возлюбленный звезды моложе ее на три года.
Украинской певице Маше Гойе сделали предложение руки и сердца прямо на сцене "Вечернего квартала".
Во время съемок шоу на сцену вышел ее любимый Артем, встал на одно обручальное колено и вручил девушке кольцо с большим бриллиантом. Артистка согласилась стать его женой.
К слову, новый возлюбленный Маши моложе ее на три года. Самой же артистке — 32.
Отметим, первым мужем Маши Гойи был продюсер Юрий Фалеса. Они поженились в 2012 году. Тогда Юрий сделал девушке красивое предложение и вручил кольцо стоимостью 12 тыс евро. Однако, в 2015 году они развелись.
Напомним, недавно alyona alyona рассекретила, о какой свадьбе мечтает со своим бойфрендом. Артистка не хочет устраивать застолье.