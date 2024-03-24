Бойфренд певицы-предательницы Ани Лорак после теракта в Москве неожиданно вспомнил о насилии в Украине

Бойфренд певицы-предательницы Ани Лорак после стрельбы в московском в "Крокус Сити Холл" неожиданно вспомнил о насилии в Украине.

"Духовный наставник" Исаак Виджраку в своем Instagram написал целый пост, где высказался о насилии и конфликтах в мире. Он отметил, что ему очень грустно из-за страданий и боли, которые человечество причиняет друг другу. Бойфренд Лорак заявил, что ему бы хотелось жить в мире, где нет конфликтов, а царит только мир.

Предательница Ани Лорак с бойфрендом / Фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Исаак Виджраку выразил соболезнования всем пострадавшим во время теракта в Москве, но вместе с тем не забыл упомянуть и об Украине. Он отметил, что чувствует грусть из-за того, что Украину коснулось насилие. Правда, бойфренд Лорак не стал вспоминать, что в стране идет война, которую развязалась Россия, а "насилие" принесли с собой российские оккупанты.

"Во времена трагедий и конфликтов мы вынуждены спросить себя: почему в нашем мире так много ненависти и нетерпимости? Эти риторические вопросы отражают мою глубокую грусть и разочарование из-за боли, которую мы причиняем друг другу. Чем быстрее мы поймем, что наши сходства намного превосходят наши отличия, тем скорее мы сможем жить в мире, где мир будет преобладать, а не конфликты, любовь, а не ненависть. Мне грустно за Украину, Россию, Африку и все уголки мира, которых коснулось насилие. Мое сердце со всеми, кто пострадал от последних событий, включая трагический инцидент в Москве", — высказался "духовный наставник".

Пост бойфренда предательницы Ани Лорак / Фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Скандальная Ани Лорак уже успела отреагировать на слова своего бойфренда. Исполнительница поддержала его высказывание: "Великолепные слова от прекрасной души".

Напомним, уроженка Украины Ани Лорак во время войны осталась в России и зарабатывает там кровавые рубли. О преступлениях оккупантов на украинских землях скандальная певица молчит. Она проводит время в компании путинистов и развлекает россиян. Кстати, недавно стало известно, что Лорак подала документы на получение паспорта РФ. Отказаться от украинского гражданства скандальной певице якобы посоветовал известный друг-путинист.

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