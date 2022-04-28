"Боже, яке кончене!": Позитив выпустил бранную песню, в которой посмеивался над русскими

Участник группы MOЗGI Алексей Завгородний, он же Позитив, во время войны активно занимается волонтерством.

Впрочем, чтобы отвлечь украинцев и поднять боевых дух, артист решил еще и выпустить первую в своей сольной карьере украиноязычную бранную песню, которая получила название "Боже, яке кончене!".

Идея создания композиции у Алексея возникла после того, как он наткнулся на Telegram-канал Леши Дурнева, где он высмеивает россиян, которые поддерживают войну в Украине и восхваляют своего диктатора.

"У Леши Дурнева появилась такая группа в Telegram. Когда они создали эту группу, я сразу же написал, чтобы мы сделали что-то такое, чтобы поднять настроение. Потому что группа эта клевая. Мы решили сделать такую песню, которая будет еще больше их ( россиян – ред.)… Понимаете. А наш народ поднимать, поднимать военный дух, поднимать дух нашего народа, чтобы мы еще больше над ними смеялись", — поделился артист в эфире телемарафона.

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Кстати, Позитив уже и успел выпустить тематический клип, в котором высмеял россиян. Он показал, что жители России вместо того чтобы протестовать против войны, плачут, что им заблокировали Instagram, а с российского рынка ушли известные бренды одежды.

"Я думаю, что эта песня будет поднимать наш душ и прибавит немного юмора в такие трудные времена", — поделился певец.

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