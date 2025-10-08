Брак Тараса и Елены Тополи: скромная свадьба, открытая симпатия к другим женщинам и договоренность, которая спасает

Тарас и Елена Тополя с семьей

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса — фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Елена, которая в прошлом имела псевдоним Alyosha — прошла путь от тайного романа до большой семьи.

Возлюбленные уже 12 лет в официальном браке. За это время произошло немало событий, которые могли разъединить их. К счастью, супруги таки выдержали все невзгоды, славу и испытания войной. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как на самом деле начинался роман звезд, какие кризисы они преодолели и секреты их крепких отношений.

Начало тайного романа: как у звезд зарождались чувства

Елена и Тарас познакомились на мероприятии в 2009-м. Она — перспективная певица под продюсерством своего бывшего бойфренда Вадима Лисицы, он — уже признанный артист. Первое, что их сблизило — общие интересы, глубокие разговоры и мировоззрение. Елена вспоминает, что тогда поняла, что между ними есть нечто большее, чем просто дружба. Примерно через шесть месяцев певица решила сделать первый шаг. Она предложила Тарасу попробовать быть больше, чем друзьями. И он ответил взаимностью. Правда, долгое время они встречались без афиширования этого фанам.

Елена и Тарас Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Скромная свадьба после рождения первенца и статус многодетных

В августе 2013 года пара официально зарегистрировала брак. На тот момент их первенцу Роману уже было три месяца. Елена никогда не была поклонницей больших свадеб, поэтому их праздник получился очень простым: роспись в ЗАГСе, скромный ужин в кругу самых близких и быстрое возвращение к ребенку.

Елена и Тарас Тополя

Как объяснял Тарас, официальный брак был заключен не для публики, а чтобы урегулировать все вопросы с документами. Для него с возлюбленной было куда важнее, чтобы их сын имел надлежащее будущее без бюрократических трудностей.

Елена и Тарас Тополя / © Viva

Елена и Тарас Тополя / © Светская жизнь

После Романа у супругов родились еще двое детей: сын Марк в 2015-м и дочь Мария в 2020-м. Роды были темой, которая иногда становилась вызовом. Елена долгое время была против партнерских родов, считая, что эти мгновения — очень интимные, где должны быть только она и врач. Однако со вторым и третьим малышом ситуация изменилась. Партнерские роды все же состоялись — Тарас был рядом и даже перерезал пуповину.

Елена и Тарас Тополя с детьми / © instagram.com/alyoshasinger

Испытание войной: отношения на расстоянии и слухи о разводе

После начала полномасштабного вторжения Тарас Тополя добровольно вступил в Территориальную оборону и остался в Киеве, тогда как его жена Елена с детьми сначала переехала на запад Украины, а затем — в США в целях безопасности.

Несмотря на физическое расстояние, пара поддерживала постоянный контакт. Тарас звонил жене и детям ежедневно, а Елена постоянно информировала его об обучении и быте детей в США. В то же время артистка признавалась, что разлука давалась очень тяжело, ведь она волновалась, как это повлияет на их брак и детей.

"Кризис был не в отношениях. Кризис был вообще в семье. Для меня важно, чтобы и мама, и папа с детьми были вместе. И друг к другу точно так же должно проявляться... То есть эти вещи для меня важны, они мне нужны, и, когда я их не получаю, я сначала злюсь, а потом у меня начинают появляться свои "тараканы". Поэтому надо было что-то делать с этим", — вспоминала Елена.

Елена Тополя с детьми / © instagram.com/alyoshasinger

Именно в этот период в Сети активно обсуждали слухи о возможном разводе пары из-за расстояния и стрессовых обстоятельств. Однако ни Тарас, ни Елена не подтвердили спекуляций, подчеркивая доверие и взаимоподдержку в семье.

"У нас здоровая семья, у нас страсть с Еленой, мы любим друг друга, мы интересны друг другу. Мне главное — доверие. Оно сохранилось", — объяснял фронтмен группы "Антитела".

Постепенно семья воссоединилась. В 2023 году Елена с детьми окончательно вернулась в Украину, что позволило возобновить совместную жизнь, наладить быт и укрепить взаимные отношения после длительного периода разлуки.

Елена и Тарас Тополя с детьми / © instagram.com/tarastopolia

Отношения Елены и Тараса Тополи сейчас: как семья ладит в непростые времена

Тарас и Елена откровенно признают, что их 12-летний брак не идеален. Как и в любой семье, у них случаются споры и разные взгляды на жизнь, иногда возникают обиды или недоразумения. Однако супруги преодолевают трудности благодаря взаимному стремлению меняться ради друг друга и искренним разговорам.

Более того, Тарас во время одного из таких честных диалогов в свое время признавался жене, что даже в браке у него может возникать симпатия к другим женщинам. Но, по словам исполнителя, он никогда не изменяет Елене, потому что для него главным всегда было доверие и приоритет семьи. Кроме того, он публично извинился перед ней за то, что "причинял много боли своими словами, поступками как живой человек".

Елена и Тарас Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

"Считаю, что я выбрал себе лучшую женщину в мире. Но надо понимать, что в отношениях есть куча подъемов и различных бурь. Мы, как итальянская семья — эмоциональные творческие люди. Но что бы там ни было, и мужчина, и женщина обращают внимание на других. Мы полигамные существа, мы не моногамные. Конечно, есть какие-то симпатии, они возникают, и это какая-то химия, какой-то процесс. И я это Елене много раз рассказывал, и она давно уже это приняла. Но здесь вопрос в том, а что ценнее — семья же выше и ценнее", — говорил фронтмен группы "Антитела".

В свою очередь Елена говорит, что периоды разлуки или недостаток общения иногда вызывают у нее тревогу, но они умеют обсуждать все открыто. По ее словам, в их отношениях нет секретов: есть любовь, ответственность за детей и "договоренность говорить все, как есть, без страха обидеть друг друга".

Елена и Тарас Тополя с детьми / © instagram.com/alyoshasinger

Сейчас в плотном графике, водовороте событий и воспитании троих детей супруги пытаются сохранять и усиливать свои чувства, несмотря ни на что. В частности, Тополи регулярно устраивают себе свидания, где могут побыть только вдвоем и насладиться временем наедине: "Для нас это важно — просто быть мужем и женой, без ежедневного быта, разговаривать, слушать друг друга".

К тому же исполнительница отмечает, что изменилась ее роль в семье. Она перестала воспринимать себя только как жену и с недавних пор уделяет больше внимания собственному здоровью и общему состоянию. Тарас, в свою очередь, стал открыто выражать собственные желания и эмоции, что помогает супругам строить еще более гармоничные отношения.