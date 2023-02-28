Брат экс-невесты Кличко Панеттьери внезапно умер: известная причина смерти 28-летнего актера

Стала известна причина внезапной смерти Дженсена Панеттьери – брата экс-невесты украинского боксера Владимира Кличко, американской актрисы Хайден Панеттьери.

Родного человека знаменитости не стало в возрасте 28 лет. Первоначально причины его смерти не разглашались. Впрочем, семья Панеттьери дала официальное заявление ET и рассказала, что Дженсен ушел из жизни через кардиомегалию (увеличение размеров и массы сердца).

"Судмедэксперт сообщил, что внезапная смерть Дженсена была причинена кардиомегалией в сочетании с осложнениями на аортальном клапане", — говорится в официальном заявлении родных умершего.

Младший брат Хайден Панеттьери / Фото: Associated Press

Семья Панеттьери также поблагодарила поклонников за поддержку в столь трудные для них времена.

"Наша семья искренне благодарна за любовь и поддержку в то время, когда мы переживаем эту невыносимую потерю, и просим уважать нашу частную жизнь во время траура", — говорится в заявлении.

Напомним, недавно стало известно, что не стало актера из сериала "Закон и порядок" Ричарда Белзера. В последние годы своей жизни знаменитость тяжело болел.

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