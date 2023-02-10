Брат Ирины Федишин погиб в боях под Соледаром: "Слезы заливают, я не верю!"

В семье певицы Ирины Федишин произошло горе – на войне за Украину погиб ее двоюродный брат Роман.

Печальным известием с фронта исполнительница поделилась в Instagram. Федишин рассказала, что ее 34-летний брат ушел из жизни в боях под Соледаром. Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать Украину от оккупантов.

Певица вспомнила, что недавно видела Романа, когда он приезжал в отпуск. Тогда брат посетил концерт в Федишин, на котором они и сделали последнее фото вместе.

"Ромчик, братик, пишу этот пост, слезы заливают, я не верю! Мы только недавно виделись, тебя отпустили на 10 дней домой. Ты сразу навестил нашу бабушку. Потом ты пришел ко мне в гости и рассказывал о войне. Ты был полон сил, энергии, даже, словом не оговорился, что там тяжело. А у меня даже мысли никогда не было, что может что-то случиться. Ты постоянно улыбался и подшутил.Мы стояли на коридоре и никак не могли распрощаться. Ты время от времени меня обнимал, шел и снова останавливался на разговор.Я пригласила тебя на концерт в Трускавце, 25.01.Ты сказал, что очень постараешься быть.Какая я была рада, когда увидела тебя в первом ряду. Ты, как всегда улыбался, аплодировал и поддерживал меня. После концерта мы живо общались, сделали с тобой фото, Господи, это было наше последнее фото вместе", — поделилась своей болью певица.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

До последней минуты семья певицы верила, что Роман жив. К сожалению, тело погибшего воина пока невозможно вынести с поля боя, ведь там продолжаются постоянные обстрелы.

"Я не верила и до последнего надеялась, что это ошибка. Возможно, ты ранен и попал в плен. Но твой побратим Володя, с которым вы вместе добровольцами пошли на войну, вернулся сегодня в этот окоп и убедился, что тебя уже нет. Он пытается вынести твое тело, сказал, что не оставит тебя. Но это сделать очень тяжело, поскольку есть окружение трех сторон", — написала Федишин.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Федишин была очень близка с двоюродным братом и всегда чувствовала его поддержку. Теперь свои благотворительные концерты исполнительница посвящает погибшему герою.

"Я всегда чувствовала невероятную твою поддержку и любовь. Последнее твое сообщение в мессенджере это — поцелуй. Последний твой пост — это о моих благотворительных концертах. Они будут в твою память. Ты гордился мной, а я всю жизнь буду гордиться твоим подвигом — отдать жизнь за свободу Украины. Сердце нашей семьи разбито, мы очень тебя любим, Ромчик! Спи спокойно, мой братик", — написала певица.

Фото: instagram.com/irynafedyshyn

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