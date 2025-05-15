Брат Максима Нелипы рассекретил его место службы и чем он занимался перед гибелью на фронте

Максим Нелипа

Реклама

Брат украинского шоумена и военнослужащего Максима Нелипы высказался о потере брата на войне.

На своей странице в Facebook Андрей Нелипа посвятил погибшему родному человеку пост. Своим заявлением он подтвердил печальную весть о гибели Максима на фронте и вспомнил его значительные достижения за время телевизионной карьеры, которую с началом полномасштабного вторжения он сменил на службу в ВСУ.

"Да, это правда. На российско-украинской войне погиб брат — известный украинский киноактер и телеведущий, капитан команды КВН "Ковбои Политеха", участник проектов "Хто там", "Народна зірка", "Дизель Шоу", "Танці со зірками" и др. Максим Нелипа, который с началом полномасштабного вторжения России вступил в ряды Вооруженных сил Украины", — написал брат Нелипы.

Реклама

Пост брата Максима Нелипы

По словам Андрея, звезда в последнее время уничтожал оккупантов в Силах беспилотных систем, а именно в 14-м отдельном полку беспилотных авиационных комплексов. И в результате за образцовые достижения был назначен командиром роты. Но, к сожалению, его жизнь оборвалась на поле боя. В свою очередь, брат Нелипы искренне поблагодарил родного человека за мужество защищать Украину.

"Макс был не только шоумен, юморист, заядлый рыбак, но и воин, защитник Украины. Сначала в ТрО, потом в ВСУ. В последнее время он "выступал" в Силах беспилотных систем — устраивал с помощью БпЛА "зажигательные" фаер-шоу для российских оккупантов. Вследствие работы его "творческого коллектива" в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов рашисты весело шагают на концерты кобзона и квн маслякова. Макс в звании старшего лейтенанта недавно был назначен командиром роты, побратимы продолжают выполнение боевых задач. Спасибо, братик, ты в наших сердцах. Гордимся, тоскуем, помним", — растрогал Андрей Нелипа.

Подробности и место похорон Максима Нелипы семья обещает сообщить в сокром времени.

Напомним, недавно украинские звезды, в частности Козловский, Кароль, Никитюк и другие, уже отреагировали на смерть воина Максима Нелипы и показали последние кадры с ним.

Реклама