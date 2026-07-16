Брат Николая Гнатюка раскрыл, где сейчас живет исполнитель "Смереки" и правда ли, что он стал монахом

Николай Гнатюк / © скриншот с видео

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Брат народного артиста Украины Николая Гнатюка — актер Анатолий Гнатюк — впервые прокомментировал многолетнее отсутствие знаменитого исполнителя в публичном пространстве.

Так, вокруг народного артиста бушевало немало слухов. Долгое время поговаривали, что Николай Гнатюк мог уйти в монастырь и переживать серьезный недуг. Однако все точки над «i» расставил его родной брат.

В интервью Алине Доротюк Анатолий рассказал, что после начала полномасштабной войны Николай переехал в Германию, где давно живут его бывшая жена и сын. Несмотря на развод, они поддерживают теплые отношения.

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По словам Анатолия Гнатюка, информация о серьезной болезни брата также преувеличена. Он подтвердил, что проблемы со здоровьем были, однако они не несли серьезной угрозы.

Николай Гнатюк / © скриншот с видео

«Мой брат с началом войны уехал в Германию. Там давно живут его сын и жена. Они давно развелись, но поддерживают хорошие отношения. У него действительно были проблемы со здоровьем. Ничего страшного, слава Богу. Были проблемы с ногой», — поделился актер.

Также он категорически опроверг слухи о том, что исполнитель хитов «Смерека» и «Птица счастья» якобы отрекся от светской жизни и стал монахом. Актер отметил, что действительно он очень религиозный человек, но в монастыри наведывается только как паломник, а не монах.

Николай Гнатюк / © скриншот с видео

«Он ездит как паломник в Грецию, на Афон, посещает монастыри, молится. Но монахом он не стал. Он живет обычной светской жизнью», — подчеркнул брат артиста.

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Напомним, Николай Гнатюк был одним из популярнейших украинских эстрадных певцов. В разные годы он исполнял хиты «Смерека», «Час рікою пливе», «Птица счастья», «Танец на барабане» и собирал многотысячные концертные площадки. В последние годы артист почти не появляется на публике и, как оказалось, живет в эмиграции.

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