Брат пропавшего в горах актера Джулиана Сэндза шокировал заявлением: "Я уже попрощался с ним"

Брат номинанта премии "Оскар", известного британского актера Джулиана Сэндза, шокировал заявлением.

В частности, мужчина заявил, что уже попрощался с Джулианом, поскольку считает, что его поиски в горах не завершатся успехом. По словам брата, ему больше хочется верить в то, что Сендз "покоится с миром", а не страдает от боли.

В то же время мужчина отметил, что жена и трое детей актера не теряют надежды, что спасатели его найдут.

Джулиан Сэндс / Фото: Associated Press

"Я смирился с тем фактом, что он ушел. Мы все еще надеемся, но я думаю, я чувствую, что он уже не вернется, и поэтому я уже попрощался", — сказал Ник Сэндз, пишет BBC.

Поиски, которые продолжаются с 13 января, пока не принесли никаких результатов. Местонахождение Джулиана до сих пор неизвестно.

"Были проведены многочисленные наземные и воздушные поиски. Пока господина Сэндза не нашли, и никаких доказательств его текущего местонахождения не обнаружено. Поиски будут продолжаться, если будут позволять погодные условия", — говорится в заявлении департамента шерифа округа Сан-Бернардино.

Джулиан Сэндс / Фото: Associated Press

Напомним, Джулиан Сэндз отправился покорять горы Калифорнии. Однако он не выходил на связь, поэтому с 13 января его объявили пропавшим без вести. Поиски с помощью дронов и вертолетов не привели ни к каким результатам.

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