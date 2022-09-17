Брат TAYANNA, певец Миша Марвин, вернулся в Россию и удалил все посты о войне

Так, брат TAYANNA, певец Миша Марвин, родом из Черновцов, решил вернуться работать в Россию, где строил карьеру до полномасштабного вторжения.

Более того, все посты о войне в Украине Марвин со своих страниц в Instagram удалил. О том, что он снова артист российского лейбла Black Star, Марвин сообщил в фотоблоге:

"Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин. В 99% случаев нужно просто поговорить, чтобы решить все проблемы. Так и произошло. Мы с Пашу (гендиректор Black Star – прим.ред) все обсудили. Больше нет никакого недоразумения. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом", — рассказал Марвин.

Поклонники артиста были откровенно разочарованы его поступком: "позор!", "Просто шок. Миша, ты будешь продолжать петь в России и развлекать россиян?", "продался", "деньги не пахнут".

Миша Марвин и TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину Миша Марвин уехал из России, где жил и строил карьеру певца. В своем Instagram он оставил несколько постов, в которых осуждал войну, которую Россия развязала против Украины. Сейчас этих постов на странице исполнителя нет – он удалил их.

Миша Марвин с мамой и сестрой TAYANNA / Фото: instagram.com/misha_marvin

В начале мая Миша Марвин сообщил, что разорвал рабочие отношения с российским лейблом Black Star и теперь будет выступать под новым сценическим псевдонимом Миша М.

В июле певица TAYANNA делилась, что ее брат разорвал все связи с Россией.

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