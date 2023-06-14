Брат участника Quest Pistols Антона Савлепова попал в российский плен

Артист сообщил, что близкий человек пропал без вести год назад.

Солист группы Quest Pistols Антон Савлепов сообщил, что его брат Сергей Строев попал в плен.

Об этом артист рассказал в видеообращении, опубликованном пользователем Efirchiktv в TikTok. Савлепов привлек внимание к вопросу обмена гражданскими пленными. Антон рассказал, что он родом c Харьковской области, которая была оккупирована в начале полномасштабного вторжения россии в Украину.

Музыкант подчеркнул, что обычные люди выходили на митинги против российских окупантов, за что те держали их по подвалам, пытали.

"Я родом из Харьковской области. С началом полномасштабного российского вторжения моя малая родина была быстро и надолго оккупирована. Украинцы регулярно выходили на митинги сопротивления. И именно за твердую гражданскую позицию оккупанты преследовали их, похищали, держали по подвалам и пытали. Некоторые возвращались морально и физически искалечеными, а о других до сих пор ничего не известно. Я лично знаю, как трудно найти хотя бы какую-нибудь информацию о пленных гражданских. Их почти не обменивают, они редко попадают в списки и по документам они фактически не в плену. Наши родственники, граждане и патриоты просто пропали без вести", – сказал в видео Савлепов.

Он поделился, что уже год его брат считается пропавшим без вести и он ничего о нем не слышал:

"Эта печальная трагическая история коснулась и моей семьи. Мы уже больше года ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат, гражданский пленный. Такой же, как и многие другие соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом", – рассказал Савлепов.

Напомним, между тем певец Виталий Козловский сообщил, что ему пришла повестка. Артист уже прошел военно-больничную комиссию.

Читайте также: