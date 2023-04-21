Брат звезды "Ворониных" Екатерины Волковой расчленил двух мужчин в США – РосСМП

Брат звезды сериала "Воронины" Екатерины Волковой Леонид Волков был задержан из-за подозрения в жестоком убийстве двух мужчин в США.

Их тела нашли в минувшую субботу на вещевом складе в Брайтоне. У 28-летнего Павла обнаружили многочисленные ножевые ранения, а его партнера, 37-летнего Кирилла расчленили и разложили по бакам.

Как сообщает ряд РосСМП, брат актрисы Екатерины Волковой Леонид дружил с обеими убитыми. Один из жертв Кирилл даже стал гарантом аренды жилья Леонида в США, где он жил с женой и двумя детьми.

Екатерина Волкова с братом Леонидом Волковым

В какой-то момент Волков перестал платить за квартиру. Чтобы снять риски, Кирилл отказался от помощи. После этого Волкова с семьей выселили. Полиция считает, что причиной преступления стал именно квартирный вопрос.

На то, что Волков причастен к убийству указывает также на то, что его видели, когда он выходил из жилища жертв после того, как их видели в последний раз.

Леонид Волков задержан, он находится под стражей без возможности выйти под залог. Окружной суд Сомервилла официально предъявил мужчине обвинение в убийстве и краже.

Сама Екатерина Волкова причастность брата к страшному убийству пока никак не прокомментировала.

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