Брата Майкла Джексона хотят посадить в тюрьму за изнасилование женщины в Лос-Анджелесе

Старший брат легендарного музыканта Майкла Джексона Джермейн обвиняется в сексуальном насилии над женщиной.

В частности, 27 декабря женщина по имени Рита Барретт в своем иске в суд обвинила Джексона в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в 1988 году. Истец уверяет, что 35 лет назад Джермейн неожиданно ворвался в ее дом. И на месте изнасиловал ее. В то время она отчаянно молилась и умоляла о помощи.

В лаконичном иске Рита рассказывает, что была знакома с братом знаменитости, ведь долго работала в музыкальной индустрии.

Джермейн Джексон / Фото: Associated Press

"Ответчик Джексон силой ворвался в дом истца и совершил сексуальное насилие над жертвой с применением силы и насилия. Во время нападения истец, верующая, молилась к Богу и умоляла о помощи. Во время нападения она опасалась за свою жизнь. После изнасилования и когда подсудимый Джексон удовлетворился, он покинул дом", - говорится в иске, полученном Rolling Stones.

Представители Джексона избегают любых комментариев.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская шокировала, как грабители ворвались в ее дом и пытались разворовать ее имущество. К тому же на артистку напали и избили.

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