Брата участницы "Евровидения-2024" от Грузии нашли мертвым в США

Представительница Грузии на песенном конкурсе "Евровидение-2024", певица NUTSA шокировала поклонников новостью.

В сторис своей страницы в Instagram артистка сообщила, что ее старшего брата Дато нашли мертвым в автомобиле в США. Что же произошло, исполнительница не сообщила. NUTSA призналась, что в последнее время была не слишком близка с родным человеком, чего не может себе простить:

"Моего самого красивого брата Дато нашли мертвым в машине в Америке. Я не знаю, что может чувствовать человек, у меня как часть сердца разорвали в клочья, я так чувствую. Я не могу простить себе, что у меня не было с ним близких отношений, особенно в последнее время. Но я всегда любила его как часть своего сердца с детства", — написала NUTSA.

Певица NUTSA с покойным братом / Фото: instagram.com/nutsabuza

Певица поделилась, что тот факт, что она не уделяла достаточно времени своему брату, будет преследовать ее до конца жизни:

"Это так разрывает мое сердце, и мне так жаль, что я действительно потеряла свои отношения с ним, из-за чего я не могу понять себя. Эти страдания будут преследовать меня до конца моей жизни и эта душевная боль, которую я чувствую сегодня, никогда не утихнет", – добавила артистка.

NUTSA охарактеризовала своего покойного брата, как хорошего друга, хорошего сына, мужа и отца, а также великим патриотом своей страны:

"Спасибо тебе за это! Я всегда буду скучать по тебе, и пожалуйста извини меня за то, что я вообще не смогла приехать к тебе. Я люблю тебя и всегда буду любить", — сказала певица.

Как мы отмечали выше, певица NUTSA представит Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" с песней Firefighter. Сейчас букмекеры прочат ей 17 место.

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