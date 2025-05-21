Братья Борисенко изменились до неузнаваемости: как сейчас выглядят близнецы и чем занимаются

Братья Борисенко / © Фото из социальных сетей

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Участники популярной в 2000-х группы братья Борисенко - Александр и Владимир Борисенко - изменились до неузнаваемости.

Сейчас близнецам 32 года. Они практически не появляются в публичном пространстве. Однако проекту "ЖВЛ представляет" удалось встретиться с близнецами на мероприятии и пообщаться. Как шутят бывшие музыканты, они живы и здоровы, но с годами волос стало меньше: "Живы, более-менее здоровы, немного волосы выпали, но ничего страшного. Сейчас мы полезны там, где мы находимся, и туда мы направляем полностью себя, полностью свои силы".

Владимир Борисенко занимается социальной работой. В частности, он посвятил себя благотворительности и помогает украинским военным.

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Братья Борисенко сейчас / © скриншот с видео

"Я очень много занимаюсь социальной работой, веду проект "Жить навстречу", где мы помогаем ветеранам в адаптации и возвращаться к гражданской жизни. Еще занимаюсь благотворительными мерчами, поддержкой коммерческих проектов, которые тоже занимаются помощью военным", - делится Владимир.

Тем временем Александр опроверг слухи, что он работает в сфере IT. Бывший певец говорит, что посвятил себя работе над видео, монтажом и режиссуре.

"Я не знаю, кто вообще разогнал, что я в IT работаю. Я дизайнер. Я делаю видео, монтаж, занимаюсь режиссурой. Это не связано с IT", – поделился Александр.

Напомним, недавно бывшая жена Владимира Борисенко – в прошлом певица, а сейчас психолог Лавика – во второй раз вышла замуж. Любовь Юнок, настоящее имя бывшей артистки, уже показала, какой была ее свадьба.

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