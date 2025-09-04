Братья Борисенко признались, кто раздражал их во время участия на "Фабрике звезд"

Братья Борисенко

Украинские исполнители Александр и Владимир Борисенко вспомнили, как им работалось на популярном талант-шоу "Фабрика звезд".

В шоу NABARI Александр честно признался, что его никто особо не раздражал, и даже сегодня он не понимает, почему кто-то должен был бы вызывать у него такое чувство. Он заметил, что в жизни ему мало кто не нравился.

"Я реально не понимаю, чего меня должен кто-то бесить? В жизни меня вообще мало кто раздражает. Ну, разве что русские", — с юмором сказал он.

Зато его брат Владимир признал, что у него были свои конфликты. Больше всего его раздражала участница Татьяна Воржева. Он добавил, что она в целом мало кому нравилась, несмотря на свой привлекательный внешний вид.

"Она всех бесила. Она красивая и все. Всегда раздражает, когда человек только внешне привлекает. С ней было сложно общаться, потому что не понимала многих вещей", — пояснил он.

Братья Борисенко / © instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Также, по словам Владимира, иногда его раздражала даже их подруга MamaRika. Он отметил, что певица была "с характером" и это ему нравилось. Несмотря на все, братья признались, что уже тогда ценили своенравных людей, ведь это добавляло драйва и эмоций на проекте.

