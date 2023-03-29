Братья Борисенко тогда и сейчас: как изменились известные близнецы 2000-х и куда они исчезли

Братья-близнецы Александр и Владимир Борисенко, которые выступали в дуэте, в 2000-х годах были очень популярные и у них была немалая армию поклонников.

Стали известны тогда еще совсем юные певцы благодаря проекту "Фабрика звезд-3" в 2009 году. Хотя на шоу близнецам-певцам не удалось одержать победу, но там они получили безумную популярность среди публики.

Братья Борисенко / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

После завершения проекта 17-летние Владимир и Александр начали активно гастролировать, развивать свое творчество и создавать песни. Среди самых известных их композиций "Не трогай мой плеер", "Колдовала зима", "Пусть я маленького роста", "Любовь с первого взгляда" и многие другие.

Впрочем, популярность постепенно начала спадать, а братья-близнецы попытались ее удержать, выпустили несколько клипов и песен, в итоге сосредоточились на личной жизни.

Братья Борисенко / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Саша долгое время встречался с возлюбленной, которая была значительно старше него. Впрочем, через три года их пути разошлись. Со следующей девушкой Марией парню тоже не удалось построить семью, хотя они были долго вместе.

Александр Борисенко с экс-девушкой / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

А вот Владимир успел жениться. Избранницей исполнителя стала певица Лавика (Любовь Юнак). Однако после шести лет брака пара развелась. Любовь предложила покончить с отношениями, а Владимир согласился.

Братья Борисенко и Лавика / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Разрыв для певца оказался очень болезненным, и он впал в депрессию. Братьям-близнецам пришлось поставить свое творчество на паузу. Саша даже считал, что начнет сольную карьеру без брата.

Братья Борисенко / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Впоследствии душевные раны Владимира зажили. В настоящее время братья занимаются творчеством и мечтают возродить популярность, которая была у них после "Фабрики звезд". Правда, у их дуэта теперь другое название – BRO Borisenko Brothers.

Что происходит в личной жизни 30-летних близнецов, точно неизвестно. Александр одиночка, а вот Владимир держит личное в тайне.

Братья Борисенко / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

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