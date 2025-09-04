Братья Борисенко удивили суммой, которую зарабатывали на пике популярности: "Условия были кабальными"

Братья Борисенко / © скриншот с видео

Украинские певцы Александр и Владимир Борисенко вспомнили, сколько зарабатывали на пике своей карьеры, и признались, какой доход имеют сегодня.

В шоу NABARI артисты рассказали, что в начале творческого пути работали с продюсером и получали лишь 10% гонорара за концерт. Сначала эта сумма делилась еще и пополам между братьями.

"Например, концерт стоил 1000 долларов. Мы на двоих получали только 100 долларов, то есть по 50. Условия были кабальные", — вспомнили они, но для 17-летних ребят это казалось хорошим стартом.

Братья Борисенко

Теперь ситуация кардинально другая. Братья уже давно работают самостоятельно и параллельно занимаются другими направлениями — дизайном, режиссурой и монтажом. По словам Александра, сейчас они могут зарабатывать около трех тысяч долларов в месяц, что существенно превышает доход со времен, когда давали по 15-20 концертов в месяц.

"Сейчас намного больше, потому что я могу совмещать несколько работ. В среднем получается в районе трех тысяч", — поделился он.

