Братья Борисенко впервые рассказали, почему отказали в сотрудничестве Потапу и Юрию Никитину

Участники популярной в 2000-х группы братья Борисенко Александр и Владимир Борисенко признались, что в свое время отказались сотрудничать с продюсерами Потапом и Юрием Никитиным.

Братья объяснили, что в 2013 году у них истек контракт с "Новым каналом", где выходил проект "Фабрика звезд", участниками которого были Борисенко. Тогда же парни решили попробовать работать самостоятельно:

"На тот момент нам нужно было наработать бюджет, чтобы сделать несколько песен для старта. Записать на них клипы и можно было двигаться. Какую-то стратегию мы сами себе прописали. Мы наделали бюджет, мы заказали демо-версии песен и с ними мы хотели выходить на новый уровень.Потом события на Майдане происходят, все утихает, деньги тратить нельзя, потому что ты не знаешь что будет, хватит ли денег на поесть и т.д. Поэтому эта стратегия даже не попробовала себя", — прокомментировал Саша Борисенко.

Братья Борисенко / Фото: instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Владимир Борисенко отметил, что с Потапом не сложилось тогда, потому что на тот момент у артистов еще был контракт с "Новым каналом". А когда артисты вскоре беседовали с Юрием Никитиным, то они хотели попробовать свои силы без продюсера:

Потап

"Потап хотел сотрудничества, а "Новый канал" хотел денег. Короче, там что-то не сошлось. А с Никитиным… Мы закончили работу с продюсером. Мы прожили очень сложный период. Мы прожили период, где ты не решаешь за себя ничего, где ты по-настоящему чувствуешь себя куклой. Нам нужно было время, чтобы понять, что мы такое, куда мы направляемся и для чего. Надо было набивать шишки самостоятельно. Не становиться еще одним очередным проектом. Мы общались с Никитиным, это была его инициатива., Он узнал, что у нас истек контракт и пригласил нас познакомиться. Мы ему тогда сказали, что хотим взять год ради себя", – поделился Вова Борисенко.

Юрий Никитин / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Напомним, ранее Владимир Борисенко прокомментировал слухи о том, что он бисексуал.

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