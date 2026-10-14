Братья из "Неняк", сестры Олсен и другие: как изменились известные близнецы Голливуда и их фото тогда и сейчас

Знаменитые близнецы Голливуда

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У многих актеров есть близнецы. Однако далеко не всегда каждый из них строит успешную карьеру. Пока одни активно снимаются в кино, другие могут вести довольно закрытый образ жизни.

Однако в Голливуде довольно часто встречаются исключения, когда оба близнеца появляются на экранах. К примеру, сестры Олсен, братья Спроус и другие смогли построить успешную карьеру и по популярности не уступают друг другу.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить самых известных голливудских близнецов: как они с годами изменились и как сложились их судьбы.

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Сестры Олсен — Мэри-Кейт и Эшли

Слава к сестрам Олсен пришла еще в раннем детстве. Когда девочкам было всего девять месяцев, они снялись в ситкоме «Полный дом». Правда, Мэри-Кейт и Эшли по очереди играли одну и ту же роль. Прорывным в их карьере стал 1993 год. Тогда была создана компания Dualstar Entertainment Group, которая выпускала персональные проекты сестер, ориентированные на детскую или подростковую аудиторию. Тогда вышли такие картины, как «Приключения Мэри-Кейт и Эшли», «Приглашаем на вечеринку в Мэри-Кейт и Эшли», «Двое: я и моя тень», «Паспорт в Париж» и другие.

Сестры Олсен в фильме «Двое: я и моя тень» / © скриншот с видео

В 2006 году на экраны вышел последний общий фильм близнецов «Мгновения Нью-Йорка». После этого они завершили актерскую карьеру, а вместо этого основали бренд одежды The Row. Сейчас Мэри Кейт и Эшли 40 лет. Они ведут довольно закрытый образ жизни и занимаются бизнесом. Эшли состоит в браке с художником Луисом Эйснером и в 2023 году родила от него сына. Тем временем Мэри-Кейт разведена и сконцентрирована на карьере и хобби.

Сестры Олсен / © Associated Press

Дилан и Коул Спроус

Братья стали появляться в кино, когда им было всего восемь месяцев. Правда, долгое время они играли поочередно одного и того же персонажа. Слава к ним пришла в 1999 году, когда на экраны вышел фильм «Большой папа», который стал хитом. Кстати, Коул играл также в культовом сериале «Друзья». Он воплотил на экранах роль сына одного из главных персонажей Росса Геллера. Немалую славу братьям принес сериал от Disney «Жизнь Зака и Коди». Проект был настолько успешным, что они стали самыми богатыми на тот момент близнецами в мире.

Братья Спроус / © Associated Press

Сейчас братьям 34 года. Дилан сосредоточен на независимом кино, ведет подкаст и занимается бизнесом. Актер женат на модели Барбаре Палвин, а недавно у них родилась дочь. Что касается Коула, то он играл в нашумевшем сериале «Ривердейл». Актер не женат, но долгое время находится в отношениях с моделью Ари Фурнье.

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Братья Спроус / © Associated Press

Джеймс и Оливер Фелпс (играли в «Гарри Поттере» братьев Фреда и Джорджа Уизли)

Джеймс и Оливер Фелпс прославились в возрасте 14 лет, когда их утвердили на роль близнецов в серии фильмов о Гарри Поттере. Что интересно, до этого у них не было профессионального актерского опыта, но кинопробы они сдали успешно.

Братья Фелпс в «Гарри Поттере» / © скриншот с видео

Они сыграли в восьми частях фильма “Гарри Поттер”, а после завершения съемок продолжили карьеру в медиаиндустрии. Хотя в масштабных проектах близнецы не появляются, но ведут разные шоу, запустили подкаст, работают на ивентах и выставках. Кстати, когда в Украине началась полномасштабная война, братья сразу же осудили действия РФ и поддержали украинцев.

Братья Фелпс / © Associated Press

Сейчас близнецам 40 лет. В личной жизни у них все хорошо. Оливер в 2015 году повел под венец давнюю подругу, которая родила ему двух дочерей. Джеймс женился в 2016 году, детей у него нет.

Питер и Дэвид Пол (играли братьев-близнецов в фильме «Няньки»)

Братья вообще не планировали совмещать свою жизнь с актерством. Они профессионально занимались бодибилдингом. Однако судьба распорядилась иначе. Братья поселились в Голливуде, а там их заметили кинематографисты. Коренастые и мускулистые Питер и Дэвид, еще и близнецы, не могли не привлечь внимание. В конце концов 25-летних спортсменов позвали сниматься. Братья сыграли в таких картинах, как “Варвары” и “Двойные неприятности”. В 1994 году на экраны вышел самый известный фильм с их участием «Няньки».

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Братья Пол в фильме «Няньки» / © скриншот с видео

Питеру Полу сейчас 69 лет. Он давно не снимается в кино и не ведет публичный образ жизни. Питер же стал дипломированным хиропрактиком. А вот Дэвида, к сожалению, не стало 6 марта 2020 году в возрасте 62 лет. Он умер во сне.

Братья Пол

Луиза и Лиза Бернс (играли близнецов в фильме «Сияние»)

Сестры воплотили на экранах жутких близнецов Грейди в культовом фильме ужасов «Сияние», снятом режиссером Стэнли Кубрик. На момент съемок им было 11 лет. Эта картина и помешала им построить актерскую карьеру, поскольку их ассоциировали с персонажами фильма ужасов и отказывали в ролях.

Луиза и Лиза Бернс в фильме «Сияние» / © скриншот с видео

Луиза связала свою жизнь с биологией, а вот Лиза — юриспруденцией. Сейчас близнецам 58 лет, они живут в Великобритании и время от времени появляются на публике.

Сестры Бернс

Тиффани и Кристл Матарас (играли в фильме «Детсадовский полицейский» с Арнольдом Шварценеггером)

Сестры начали свою актерскую карьеру в раннем детстве. Правда, поначалу они снимались в рекламе. На больших экранах девушки появились в 1990 году, когда вышел фильм «Детсадовский полицейский» со звездой Голливуда Арнольдом Шварценеггером. Они также играли в таких картинах, как «Трудное дитя 2», «Лагерь нигде» и другие.

Сестры Матарас / © скриншот с видео

Сейчас Тиффани и Кристл Матарас 42 года. Актерскую карьеру они завершили, а вместо этого занимаются бизнесом. Об их личной жизни практически ничего не известно.

Сестры Матарас

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показывала известных украинских актеров в молодости и сейчас. Предлагаем посмотреть, как изменились Стас Боклан, Ада Роговцева, Ольга и Наталья Сумские и другие.

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