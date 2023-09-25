Брайан Остин Грин сделал предложение возлюбленной, с которой закрутил роман после развода с Меган Фокс

Пара в отношениях уже три года.

Звезда Голливуда Брайан Остин Грин сделал предложение возлюбленной, танцовщице Шарне Берджесс, с которой закрутил роман после развода с актрисой Меган Фокс.

Об этом влюбленные сообщили в своем Instagram. Они опубликовали интересные кадры. В частности, Брайан вместе со своими детьми положил руку на траву, а Шарна символически дополнила "композицию", положив вверху свою руку, на безымянном пальце которой красовалось кольцо от Cartier.

"Наша последняя глава", – подписали кадры влюбленные.

Брайан Остин Грин сделал предложение Шарне Берджесс / Фото: Associated Press

К слову, Брайан Остин Грин сделал предложение возлюбленной еще летом, а именно 15 июля в свой день рождения. Об этом актер рассказал в подкасте Old-ish. По его словам, он хотел узаконить брак с Шарной и придумал оригинальный способ, как это сделать. Кроме того, этот праздничный день Брайан также разделил и с детьми от предыдущих браков. Сыновья помогли звездному отцу сделать предложение. Они держали обручальное кольцо и поддерживали актера.

Отметим, Брайан Остин Грин был в официальном браке с актрисой Меган Фокс. У пары родилось трое детей. Также актер воспитывает сына от отношений с Ванессой Марсил.

С танцовщицей Шарной Берджесс знаменитость закрутил роман в 2020 году именно после разрыва с Меган Фокс. У пары есть общий сын, который родился в июне 2022 года.

Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс / Фото: Associated Press

Напомним, недавно блогер Олег Машуковский сделал предложение своему бойфренду. Романтическое событие произошло прямо на вершине Говерлы.

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