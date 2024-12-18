Брэд Питт хочет жениться на младшей на 29 лет возлюбленной, но Анджелина Джоли мешает – СМИ

Голливудский актер Брэд Питт решился на третий брак.

Как сообщает инсайдер изданию Daily Mail, артист решительно настроен жениться на младшей на 29 лет возлюбленной Инес де Рамон. Однако, как оказалось, Брэд Питт не может узаконить новые отношения, а стоит за этим его бывшая жена Анджелина Джоли.

Дело в том, что актеру необходимо окончательно официально развестись с экс-избранницей, прежде чем заключить новый брак. Тем временем Джоли медлит с этим и не дает юридическим вопросам полностью урегулироваться. По словам инсайдеров, это тактика актрисы, чтобы "контролировать бывшего мужа".

Анджелина Джоли, Брэд Питт / Фото: Associated Press

"Брэд действительно хочет жениться снова, но Энджи все еще мешает, и он просто хочет, чтобы все закончилось. Она тянула это почти десять лет. Теперь она медлит с завершением их развода", — рассказал инсайдер,

Анджелина Джоли медлит с разводом с Брэдом Питтом якобы из-за детей. Актриса ждет, когда их двойняшкам исполнится 18 лет, а уже потом даст согласие на расторжение брака, а сейчас им всего лишь 16 лет.

Отметим, Брэд Питт и Анджелина Джоли состояли в отношениях с 2005 года по 2016-й, из которых два в браке. Бывшие влюбленные развелись со скандалом. В частности, они начали судиться за опеку над детьми, а у них шестеро – трое биологических и приемных, и над общим имуществом. Наконец, суды до сих пор продолжаются. Тем временем у Питта ухудшились отношения с сыновьями и дочерьми, которые даже начали публично отказываться от его фамилии. Ранее актер уже реагировал на это болезненное решение детей.

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