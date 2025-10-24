Брэд Питт и Анджелина Джоли могут "воссоединиться" в ближайшее время - СМИ

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

Напргуа между бывшими звездными супругами снова набирает обороты.

Продюсерская компания Брэда Питта готовится к расширению в Великобритании. Сам актер планирует открыть новый офис в Лондоне и проводить больше времени в Европе, как пишет Radar Online.

Но, как оказалось, в британскую столицу собирается и его бывшая жена. По словам инсайдеров, Анджелина Джоли уже давно мечтала переехать в Лондон, но ждала подходящего момента — пока завершатся судебные процессы по разводу и опеке, а также пока их близнецам Нокс и Вивьен исполнится 18 лет. И теперь, когда все эти условия почти выполнены, бывшие супруги оказались на пути к новому "воссоединению".

Впрочем, актриса якобы не в восторге от перспективы снова видеть бывшего мужа. Источники отмечают, что Джоли до сих пор больно вспоминает прошлое и, кажется, так и не смогла простить Брэду старые обиды. Она изучала другие варианты для жизни в Европе, поэтому, возможно, в итоге выберет другую страну, чтобы избежать встреч с Питтом.

Тем временем сам Брэд, похоже, наконец-то нашел свое счастье. Он живет вместе со своей возлюбленной, дизайнером Инес де Рамон, и, по словам близких к паре людей, они буквально не расстаются. Питт берет Инес во все свои поездки, а дома они наслаждаются тишиной, спокойствием и обычным бытом.

Напомним, недавно Анджелина Джоли впервые за долгое время заговорила об отношениях с экс-супругом Брэдом Питтом и ошеломила откровенным признанием. Актриса рассказала, какие трудности пережила после разрыва и какие неожиданные требования сейчас выдвигает бывшему избраннику.