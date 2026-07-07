Брэд Питт и его возлюбленная, которая младше его на 26 лет, сделали важный шаг в отношениях после свадьбы Свифт

Брэд Питт и Инес де Рамон

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Отношения голливудской легенды Брэда Питта и дизайнерши Инес де Рамон давно перестали быть тайной для поклонников, однако на этот раз влюбленные сделали шаг, который поклонники восприняли как официальное подтверждение романа.

После посещения свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси в Нью-Йорке в Сети появились красноречивые кадры пары. Они быстро привлекли внимание поклонников. Впоследствии история получила неожиданное продолжение. И после этого сомнений почти не осталось.

«Мои любимые влюбленные Инес де Рамон и Брэд Питт в невероятный момент в Нью-Йорке», — подписала фотографии стилистка Лори Занолетти, которая работала со звёздной парой перед праздничной церемонией.

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Брэд Питт и Инес де Рамон

Еще больше подогрела слухи сама Инес. Она опубликовала эти же фотографии в своих Instagram Stories, а в качестве музыкального сопровождения выбрала романтические композиции Тейлор Свифт «Lover» и «Delicate». Поклонники восприняли этот жест как недвусмысленный намек на то, что пара больше не скрывает своих чувств.

Брэд Питт и Инес де Рамон уже несколько лет вместе и регулярно появляются на светских мероприятиях. В частности, этим летом их видели вместе на турнире Roland Garros в Париже. Ранее Инес была замужем за актёром Полом Уэсли, а Брэд Питт завершил длительный бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли. Несмотря на серьёзные отношения, по информации инсайдеров, с свадьбой влюблённые пока не спешат, хотя Инес уже давно нашла общий язык с близкими актёра.

Напомним, недавно Брэд Питт рассказал о своих планах жениться на избраннице и поделился ими с поклонниками.

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