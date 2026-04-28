Брэд Питт и его женщины: разорванная помолвка с Пэлтроу, измена Энистон и скандальный развод с Джоли

Брэд Питт с Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон / © Associated Press

Реклама

Голливудский актер Брэд Питт в юности был еще тем сердцеедом, секс-символом и завидным парнем.

Но это все не спасло его от неудач в личной жизни и разбитого сердца. Неоднократно невесты уходили от него. Более того, возлюбленные Питта отдавали предпочтение другим мужчинам. Также за плечами у актера два болезненных развода.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что известного о личной жизни Брэда Питта. В подборке мы собрали, с кем у актера были романы и чем завершались его отношения.

Реклама

Джилл Шолен

До знакомства с Джилл Шолен у Брэда Питта были непродолжительные романы. Однако с американской актрисой было все серьезно. Парочка познакомилась во время съемок фильма "Скоращая класс", где играла влюбленных. Их экранные отношения переросли в реальные. Брэд Питт даже сделал предложение избраннице. Однако счастье длилось недолго, а именно около трех месяцев. Джилл Шолен бросила актера, поскольку влюбилась в другого.

Брэд Питт и Джилл Шолен / © Getty Images

Кристина Эпплгейт

В конце 80-х Брэд Питт закрутил роман с актрисой Кристиной Эпплгейт. Сначала между ними была только дружба, которая и переросла в отношения. Правда, разрыв был драматическим и на глазах у публики. Кристина Эпплгейт и Брэд Питт посетили MTV Video Music Awards в 1989 году как пара. Посреди мероприятия актриса бросила бойфренда ради другого и сбежала вместе с ним. А Питт остался с разбитым сердцем.

Реклама

Кристина Эпплгейт / © Associated Press

Джульетт Льюис

Именно с Джульетт Льюис у Брэда Питта завязались длительные отношения. Познакомились актеры в 1989 году во время съемок "Слишком молода, чтобы умереть?". Вместе они были около четырех лет. Отношения пара разорвала в начале 1993 года. Официальная причина - давление со стороны карьеры. Дело в том, что именно тогда к Брэду Питту пришла слава. Популярность, постоянное внимание прессы и плотный рабочий график негативно повлияли на отношения пары. Наконец, они разошлись. Но оба не держат зла друг на друга и вспоминают этот роман с благодарностью.

Брэд Питт и Джульетт Льюис / © Associated Press

После этого разрыва Питту приписывали несколько тайных романов. Однако ни сам актер, ни женщины, с которыми его подозревали в романтических отношениях, никогда это не подтверждали.

Тэнди Ньютон

Реклама

Этот роман начался в 1994 году. Парочка познакомилась во время съемок фильма "Интервью с вампиром". Об отношениях актеров на самом деле мало что известно. Они были вместе около года, держали личную жизнь подальше от публики и почти не появлялись вместе. Актеры разошлись без драм и остались друзьями.

Тэнди Ньютон / © Associated Press

Гвинет Пэлтроу

И снова служебный роман. С Пэлтроу Брэд Питт тоже познакомился на съемочной площадке в 1994 году. Они вместе играли супругов в фильме "Семь". Это была любовь с первого взгляда, поскольку Питт мгновенно почувствовал связь с Пэлтроу. Наконец, между ними завязался роман. Пара была вместе около трех лет и даже успела обручиться. Однако свадьба так и не состоялась. Помолвку разорвала именно Гвинет Пэлтроу. Лишь впоследствии она объяснила свое решение тем, что была не готова к браку и на самом деле испугалась. Хотя для Питта этот разрыв был болезненным, но в конце концов они остались вместе.

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Клэр Форлани

Реклама

Отношения с актрисой у Брэда Питта завязались вскоре после разрыва с Гвинет Пэлтроу, а именно в 1998 году. По крайней мере, именно так утверждали в прессе, поскольку сама пара этот роман не подтверждала. Говорят, что у них был служебный роман, который длился совсем недолго.

Клэр Форлани / © Associated Press

Дженнифер Энистон

Романтическая история Брэда Питта и Дженнифер Энистон началась в 1998 году со свидания вслепую, которое им организовали их агенты. Наконец, чуть ли не сразу же между ними возникла химия. Сначала знаменитости тщательно скрывали отношения, но уже в 1999 году осуществили первый выход в свет - вместе посетили церемонию Emmy Awards. С предложение Брэд Питт долго не тянул. Уже осенью 1999-го актер позвал возлюбленную замуж, а та ответила согласием. Уже в 2000 году влюбленные сыграли роскошную свадьбу в Малибу.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт / © Associated Press

Счастье пары длилось до 2005 года. Именно тогда Энистон подала на развод, чем просто ошеломила Голливуд. Официальная причина - "непреодолимые разногласия". Вокруг развода пары сразу начало появляться множество теорий. Поговаривали, что это из-за того, что Питт хотел детей, а Энистон - нет. Однако актриса это опровергла.

Реклама

Брэд Питт и Дженнифер Энистон / © Associated Press

Другая теория касалась вмешательства Анджелины Джоли. Дело в том, что в 2004 году они снялись в фильме "Мистер и миссис Смит", где играли супругов. На съемочной площадке между парочкой возникла химия. Джоли и Питту начали приписывать роман. Хотя они отрицали отношения, но папарацци застали их во время прогулки на пляже в Кении. Поговаривали, что именно Джоли слила СМИ их с Питтом местонахождение.

Кстати, сам актер отрицал физическую измену Дженнифер Энистон. Однако все же признал, что во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" влюбился в Джоли.

Дженнифер Энистон, Брэд Питт и Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Парочка познакомилась во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит", где между ними возникла химия. После развода с Дженнифер Энистон Питт начал официальные отношения с Анджелиной Джоли и даже усыновил ее приемных детей - сына Мэддокса и дочь Захару. Наконец, у пары родились и общие наследники - дочь Шайло и двойняшки Вивьен и Нокс. Также супруги вместе усыновили сына Пакса.

Реклама

Брэд Питт и Анджелина Джоли / © Associated Press

В 2014 году актеры сыграли свадьбу. Анджелину Джоли и Брэда Питта считали одной из самых крепких пар Голливуда. Однако в 2016 году артистка неожиданно подает на развод. Этот разрыв оказался очень скандальным.

Причины развода называют разные. В частности, пара переживала серьезный кризис в браке. Также Питт признал, что страдал от алкогольной зависимости, и это негативно влияло на семью. Вскоре после развода актер бросил пить. Кроме того, у пары были разные методы воспитания - Джоли дает больше свободы, а вот Питт стремится к дисциплине.

Анджелина Джоли с их с Брэдом Питтом детьми / © Associated Press

Однако, последней каплей для Анджелины стал инцидент в самолете. Между парой якобы произошла серьезная ссора. Джоли заявила, что Питт в состоянии алкогольного опьянения отвел ее в туалет, схватил за голову, тряс и толкнул в стену. Когда сын Мэддокс пытался вступиться за маму, то, по словам актрисы, Брэд набросился на него. Джоли говорила, что попыталась оттолкнуть мужчину, но тот отмахнулся, травмировав ей спину и локоть. Кроме того, актриса заявляла, что во время полета Брэд Питт обливал ее и детей пивом и вином.

Сам Брэд Питт все заявления экс-супруги отрицал. Он признал, что был в состоянии опьянения и что ссора вышла из-под контроля, однако заверил, что не поднимал рук на детей. Наконец, ФБР провело расследование, после чего закрыло дело, не выдвинув актеру никаких обвинений.

Реклама

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Разводом все не закончилось, ведь между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли начались длительные суды. Восемь лет бывшие супруги судились за опеку над детьми. Джоли хотела единоличную, а Питт - совместную. Наконец, актер уступил бывшей жене. С детьми он не общается, поскольку те не желают этого делать и публично отказываются от фамилии отца.

Сейчас между бывшими супругами еще продолжается суд за имение и виноградник во Франции. Питт судится с Джоли из-за того, что та продала свою долю другой стороне. Хотя, мол, перед этим было подписано соглашение, которое не позволяло этого сделать. Питт заявляет, что таким образом его бывшая мстит ему. Между тем Джоли уверяет, что никакого соглашения не существовало.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

Инес де Рамон

Сейчас Брэд Питт находится в отношениях с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Роман пары завязался в ноябре 2022 года. Парочка не слишком афиширует отношения. Однако известно, что они живут вместе, якобы планируют свадьбу и даже рассматривают возможность стать родителями общего ребенка.

Реклама

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

Новости партнеров