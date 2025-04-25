Брэд Питт обвенчается с младшей на 29 лет возлюбленной: актер сделал ей предложение после двух лет романа

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

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Американский голливудский актер Брэд Питт, который недавно отказывался узаконивать отношения, идет под венец.

По крайней мере, так утверждает инсайдер изданию Hindustan Times. По данным источника, 61-летняя звезда сделал предложение своей возлюбленной — 32-летней дизайнеру ювелирных украшений Инес Де Рамон. Романтические отношения пары продолжаются уже около двух лет. И недавно они захотели перемен в личной жизни. По словам инсайдеров, Питт сделал предложение возлюбленной незадолго до отлета в Новую Зеландию, где его ждут длительные съемки нового фильма.

"Брэд наконец-то освободился от своего прошлого и, казалось, бесконечного развода с Анджелиной. Он хочет, чтобы Инес знала, что он всегда будет рядом с ней, независимо от того, как далеко он ездит по работе", — рассказал источник, приближенный к паре.

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После предложения, по словам знакомых, Питт буквально окружил любимую заботой. Чтобы не расставаться даже на время съемок, пара отправилась в Новую Зеландию вместе.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Getty Images

К слову, именно Инес поддерживала Брэда в тяжелейшие периоды его жизни, особенно когда тот переживал сложный и длительный развод с Анджелиной Джоли. Звезда "Однажды в... Голливуде" очень ценит ее за такую заботу.

"Брэд знает, как тяжело было Инес пережить его развод, и ценит, что она продолжала стоять на его стороне, независимо от того, насколько упорной стала борьба и как долго она продолжалась", — добавил инсайдер.

По предварительным данным, влюбленные планируют организовать венчание уже в конце лета или этой осенью без "показного реалити-шоу". Это будет камерная церемония для близкого круга — семьи, друзей и нескольких коллег из Голливуда.

Напомним, что это станет третьим браком для Брэда Питта. В 2000 году он женился на актрисе Дженнифер Энистон, но их союз длился всего пять лет. Затем в его жизни появилась Анджелина Джоли — их роман длился 11 лет, но свадьбу пара сыграла в 2014 году. Однако уже через два года они разошлись. Интересно, что они официально оформили развод только в 2024 году. У Питта и Джоли шестеро общих детей.

Напомним, недавно звезда "Сумерек" Кристен Стюарт вступила в брак с девушкой и показала фото с оригинальной свадьбы.