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Брэд Питт обвенчается с младшей на 29 лет возлюбленной: актер сделал ей предложение после двух лет романа
Это будет третий брак звезды.
Американский голливудский актер Брэд Питт, который недавно отказывался узаконивать отношения, идет под венец.
По крайней мере, так утверждает инсайдер изданию Hindustan Times. По данным источника, 61-летняя звезда сделал предложение своей возлюбленной — 32-летней дизайнеру ювелирных украшений Инес Де Рамон. Романтические отношения пары продолжаются уже около двух лет. И недавно они захотели перемен в личной жизни. По словам инсайдеров, Питт сделал предложение возлюбленной незадолго до отлета в Новую Зеландию, где его ждут длительные съемки нового фильма.
"Брэд наконец-то освободился от своего прошлого и, казалось, бесконечного развода с Анджелиной. Он хочет, чтобы Инес знала, что он всегда будет рядом с ней, независимо от того, как далеко он ездит по работе", — рассказал источник, приближенный к паре.
После предложения, по словам знакомых, Питт буквально окружил любимую заботой. Чтобы не расставаться даже на время съемок, пара отправилась в Новую Зеландию вместе.
К слову, именно Инес поддерживала Брэда в тяжелейшие периоды его жизни, особенно когда тот переживал сложный и длительный развод с Анджелиной Джоли. Звезда "Однажды в... Голливуде" очень ценит ее за такую заботу.
"Брэд знает, как тяжело было Инес пережить его развод, и ценит, что она продолжала стоять на его стороне, независимо от того, насколько упорной стала борьба и как долго она продолжалась", — добавил инсайдер.
По предварительным данным, влюбленные планируют организовать венчание уже в конце лета или этой осенью без "показного реалити-шоу". Это будет камерная церемония для близкого круга — семьи, друзей и нескольких коллег из Голливуда.
Напомним, что это станет третьим браком для Брэда Питта. В 2000 году он женился на актрисе Дженнифер Энистон, но их союз длился всего пять лет. Затем в его жизни появилась Анджелина Джоли — их роман длился 11 лет, но свадьбу пара сыграла в 2014 году. Однако уже через два года они разошлись. Интересно, что они официально оформили развод только в 2024 году. У Питта и Джоли шестеро общих детей.
Напомним, недавно звезда "Сумерек" Кристен Стюарт вступила в брак с девушкой и показала фото с оригинальной свадьбы.