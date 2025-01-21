Брэд Питт отказывается жениться на младшей на 29 лет возлюбленной: инсайдер назвал причину

Здесь не обошлась без негативного опыта актера с его бывшей женой Анджелиной Джоли.

Голливудский актер Брэд Питт отказывается жениться на младшей на 29 лет возлюбленной Инес де Рамон.

Еще в декабре близкое окружение артиста рассказывало, что он хочет повести под венец новую избранницу, однако помешала этому бывшая жена Анджелина Джоли. Хоть супруги были не вместе с 2016 года, однако окончательно официально развелись только в декабре 2024-го. В настоящее время Брэд Питт не связан узами брака, однако снова жениться не торопится.

Инсайдер рассказал изданию In Touch, что актер откладывает свадьбу с Инес де Рамон из-за брачного договора. Дело в том, что артист после развода с Джоли потерял около 80 миллионов долларов, так что вполне логично, что на этот раз он хочет подстраховаться. Брэд Питт не собирается жениться без брачного договора.

Брэд Питт с новой избранницей и Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Тем временем Инес де Рамон это обидело. Избранница актера восприняла это как недоверие к ней и считает, что брачный договор лишит ее многих прав.

"Свадьба приостановлена. Основная причина в том, что она отказывается подписывать брачный договор. Инес не хочет полностью отказываться от своих прав. Это стало болезненной темой для них обоих", — рассказал инсайдер.

Отметим, Брэд Питт был дважды женат. Первой женой звезды Голливуда стала актриса Дженнифер Энистон. Пара развелась из-за увлеченности Питта Анджелиной Джоли, на которой он впоследствии и женился. Со второй женой артист находился в отношениях с 2005-го по 2016 год. Супруги разводились со скандалами и судами. Окончательно их дороги разошлись в декабре 2024 года, когда они пришли к согласию в разделе общего имущества.

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