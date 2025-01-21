Брэд Питт отказывается жениться на младшей на 29 лет возлюбленной: инсайдер назвал причину

Здесь не обошлась без негативного опыта актера с его бывшей женой Анджелиной Джоли.
Голливудский актер Брэд Питт отказывается жениться на младшей на 29 лет возлюбленной Инес де Рамон.
Еще в декабре близкое окружение артиста рассказывало, что он хочет повести под венец новую избранницу, однако помешала этому бывшая жена Анджелина Джоли. Хоть супруги были не вместе с 2016 года, однако окончательно официально развелись только в декабре 2024-го. В настоящее время Брэд Питт не связан узами брака, однако снова жениться не торопится.
Инсайдер рассказал изданию In Touch, что актер откладывает свадьбу с Инес де Рамон из-за брачного договора. Дело в том, что артист после развода с Джоли потерял около 80 миллионов долларов, так что вполне логично, что на этот раз он хочет подстраховаться. Брэд Питт не собирается жениться без брачного договора.
Тем временем Инес де Рамон это обидело. Избранница актера восприняла это как недоверие к ней и считает, что брачный договор лишит ее многих прав.
"Свадьба приостановлена. Основная причина в том, что она отказывается подписывать брачный договор. Инес не хочет полностью отказываться от своих прав. Это стало болезненной темой для них обоих", — рассказал инсайдер.
Отметим, Брэд Питт был дважды женат. Первой женой звезды Голливуда стала актриса Дженнифер Энистон. Пара развелась из-за увлеченности Питта Анджелиной Джоли, на которой он впоследствии и женился. Со второй женой артист находился в отношениях с 2005-го по 2016 год. Супруги разводились со скандалами и судами. Окончательно их дороги разошлись в декабре 2024 года, когда они пришли к согласию в разделе общего имущества.
Читайте также: