Брэд Питт отмахнулся от поцелуя с невестой и проигнорировал ее во время фотосета

Брэд Питт и Инес Де Рамон / © Associated Press

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Американский актер Брэд Питт отмахнулся от поцелуя с невестой Инес Де Рамон и проигнорировал ее во время фотосета.

Неудобный момент произошел во время мировой премьеры фильма "F1" в Нью-Йорке и попал на видео, которое распространилось в Сети. В частности, на коротком ролике заметно, как Питт и Де Рамон шагали по "красной дорожке". Невеста актера пыталась его поцеловать, однако он в этот же момент отвернулся от нее, чтобы поговорить с другой женщиной, которая как раз к ним подходила.

Но на этом не все. Во время премьеры ленты, Брэд Питт фотографировался с коллегами. Инес Де Рамон подошла к нему, однако актер ее проигнорировал и исключил из общего кадра.

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Брэд Питт и Инес Де Рамон / © Associated Press

Наконец, эти моменты заставили пользователей задуматься, а действительно ли между Брэдом Питтом и Инес Де Рамон роман. Некоторые пользователи после просмотра видео убеждены, что это вымышленная история в целях пиара.

Отметим, Брэд Питт и Инес Де Рамон около трех лет находятся в отношениях. Недавно же инсайдер рассказал, что актер сделал предложение избраннице. Более того, отмечается, что влюбленные к тому же планируют и обвенчаться.