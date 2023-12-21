Брэд Питт отпраздновал 60-летие в Париже в компании младшей на 27 лет возлюбленной

Голливудский секс-символ Брэд Питт отметил день рождения.

18 декабря американскому актеру исполнилось 60 лет. Свой юбилей звезда встретил в камерной атмосфере в Париже вместе со своей девушкой, 33-летней фитнес-тренершей и дизайнером Инес де Рамон.

Как пишет издание DailyMail, также на празднике Питта присутствовали его дети и самые близкие друзья.

Папарацци застали Брэда Питта и Инес де Рамон, когда они выходили из гостиницы. Актер был одет в коричневую рубашку, синие джинсы, которые дополнил бежевыми кроссовками и элегантной курткой. Инес, с которой Брэд встречается с конца 2022 года, выглядела непринужденно в белой футболке и сером кардигане, которые она соединила с красными солнцезащитными очками.

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Позднее вечером Брэд выгулял изящный лук из черного ансамбля. Питт шагал на празднование своего 60-летия, нежно обняв Инес. В свою очередь дизайнер ювелирных украшений, которая раньше была замужем за актером Полом Уэсли, продемонстрировала стройную фигуру в черных брюках и ботинках на каблуке, которые дополнила темным жакетом.

Инес де Рамон с экс-мужем Полом Уэсли / Фото: Getty Images

"Он в отношениях, где его любят и он любит. Его отношения с большинством его детей любящие. Он в хорошем месте. Все, чего Брэд хочет в этом году, – чтобы его дети и он сам были счастливы", – рассказал инсайдер.

Напомним, месяц назад Брэд Питт впервые официально подтвердил отношения с младшей от него почти на 30 лет фитнес-тренершей и дизайнером Инес де Рамон. Источник, близкий к актеру, отметил, что он очень влюблен и счастлив.

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