Брэд Питт отреагировал на отказ биологической дочери от Анджелины Джоли от его фамилии

Биологическая дочь звездных экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта – Шайло – официально отказалась от фамилии отца.

Об этом сообщило издание People. Шайло подала документы на смену фамилии сразу после своего 18-летия, а именно в конце мая. Однако из-за ошибок суд отклонил ходатайство и назначил рассмотрение дела на 19 августа. Дочь звездных экс-супругов исправила все недостатки, принесла необходимые документы, и суд удовлетворил просьбу. Теперь у Шайло только фамилия мамы – Джоли.

Шайло Джоли / Фото: Getty Images

Брэд Питт уже отреагировал на решение дочери. Инсайдер рассказал, что актер знал об этом и очень сильно расстроен. По словам источника, звезде Голливуда тяжело дается разлука со своими детьми и понимание того, что он не может с ними видеться.

"Он знал об этом и расстроен, что Шайло отказалась от его фамилии. Напоминание о том, что он потерял своих детей, конечно, нелегки для Брэда. Он любит своих детей и скучает по ним", — рассказал инсайдер.

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Associated Press

Напомним, недавно с приемным сыном Анджелины Джоли и Брэда Питта случился досадный инцидент. 20-летний Пакс попал в ДТП в Лос-Анджелесе.

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