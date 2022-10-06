Брэд Питт ответил на обвинения Анджелины Джоли по поводу насилия над ней и детьми

Американский актер Брэд Питт ответил на обвинение бывшей жены, актрисы Анджелины Джоли, по поводу насилия над ней и детьми.

Знаменитость отметил, что слова Джоли не соответствуют действительности. Как сообщил официальный представитель актера изданию CNN, Питт не будет брать на себя ответственность за то, что он не делал.

"История (ред. – Джоли) продолжает развиваться каждый раз, когда она рассказывает ее с новыми необоснованными подробностями и заявлениями. Брэд взял на себя ответственность за то, что он сделал, но не будет брать на себя ответственность за то, чего он не делал. Эти новые обвинения совсем не соответствуют действительности", — заявил представитель актера.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Отметим, что недавно Анджелина Джоли вновь обратилась в суд с иском, в котором обвинила Питта в насилии над детьми. Актриса заявила, что во время злосчастного полета в сентябре 2016 года Питт "одного из детей душил, а другого ударил в лицо". По словам Джоли, когда она пыталась защитить детей и схватила мужа со спины, он травмировал ее.

Напомним, это дело уже рассматривалось в ФБР 2017 года. Правоохранительные органы не нашли оснований выдвигать обвинения Питту. Однако Джоли продолжает настаивать на своем.

Читайте также: