Брэд Питт показал письмо российского магната к Анджелине Джоли, в котором он зовет ее в свой замок

Голливудский актер Брэд Питт обнародовал электронное письмо российского олигарха Юрия Шефлера, которого называют "водочным королем", к его экс-жене, актрисе Анджелине Джоли.

Как известно, в 2021 году Джоли продала свою долю винодельни Chateau Miraval, которой владела вместе с Питтом, Шефлеру.

Письмо российского магната Джоли Питт представил в электронном виде в суде как доказательство, что Шефлер был в сговоре с Джоли, когда они вели ожесточенную битву за винодельню.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Письмо датировано маем 2022 года. В нем российский олигарх обвиняет Питта в попытке "саботировать" их соглашение, а также приглашает Джоли посетить его замок в Шотландии.

"Этим письмом я хотел бы поблагодарить вас за соглашение, которое мы заключили. Я доволен соглашением, несмотря на текущие разногласия с Питтом по поводу его попыток саботировать и избежать подписания акционерного соглашения. Однако я надеюсь, что впоследствии мы станем надежными партнерами и будем получать удовольствие от совместного бизнеса. Если вам понадобится моя помощь, пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону. Мое приглашение посетить мое имение Тульчан в Шотландии остается открытым для вас и ваших детей в любое время", – написал Шефлер, передает DailyMail.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

После того, как Джоли продала Шефлеру свою долю во французской винодельне Chateau Miraval в октябре 2021 года, Питт подал на нее в суд за нарушение контракта и с тех пор обвинил компанию Шефлера в попытке враждебного поглощения винного бизнеса.

Напомним, что еще будучи в браке, в 2008 году Анджелина Джоли и Брэд Питт купили винодельню на юге Франции. Это была страсть Питта и он приложил немало усилий, чтобы его розовое вино приобрело популярность и признание в мире. Впрочем, после развода в 2019 году Джоли продала свою долю винодельни российскому олигарху. Питт уверял, что хотел выкупить свою долю у Джоли за 164 миллиона долларов. Однако Анджелина не захотела продавать свою долю Питту и назло бывшему продала ее российскому олигарху. В октябре 2022 года Джоли написала письмо Питту, в котором объяснила, почему так поступила с ним и продала свою долю винодельни Шефлеру.

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